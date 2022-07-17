Задержанному экс-главе СБУ в Крыму светит обвинение по трем статьям: что известно

Минимальный срок только по одной из статей предполагает лишение свободы сроком на 7 лет

Задержание бывшего руководителя регионального отделения СБУ по Автономной Республике Крым Олега Кулинича наделало немало шума. О нем стало известно накануне, а в воскресенье, 17 июля, правоохранители наконец-то отчитались, какое наказание может ожидать чиновника, подозреваемого в государственной измене.

Детали дела сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает "Телеграф". Известно, что вручение подозрений Кулиничу готовится сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Прежде всего, это создание, участие или руководство преступной организацией (ч.1 ст. 255). Минимальное наказание, которое светит подозреваемому — семь лет, максимальное — 12. При этом все имущество в его владении конфискуется в пользу государства.

Вторая статья — государственная измена. За нее можно схлопотать от 12 до 15 лет. Здесь вопрос конфискации является вариативным — в зависимости от решения суда.

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Также Олег Кулинич получит подозрение за вероятное пособничество в процессе передачи или сборе данных, которые содержат гостайну, для передачи иностранному государству — вероятней всего, россии. Здесь сроки заключения тоже весьма высоки — от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Каким будет "финальный" срок Кулиничу, будет известно уже после суда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине была задержана и осуждена помощница известного херсонского пособника россиян Кирилла Стремоусова. Женщина проведет за решеткой следующие пять лет своей жизни.