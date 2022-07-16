Экс-главу СБУ в АР Крым задержали за сотрудничество с россиянами: подробности

Известно, что мужчина поддерживал контакт с российским минобороны

Украинские правоохранители задержали бывшего главу управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Как сообщила Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, его подозревают сразу по нескольким статьям, среди которых и государственная измена.

В официальном заявлении СБУ говорится, что одним из главных приоритетов спецслужбы является борьба с российскими агентами в украинских государственных структурах.

"Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы", — говорится в сообщении.

Кроме того, там напомнили, что Кулинич был уволен из СБУ в марте 2022 года.

Тем временем "Страна" сообщает, что операция проводилась главным управлением "Д" СБУ вместе с ГБР. Отмечается, что Кулинич попался на общении с представителями российского минобороны, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем, который переехал в россию после событий Революции достоинства.

Кулинич был на значен на этот пост президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2020 года, а уволен в марте 2022 года после начала российского вторжения в Украину.

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Как сообщалось ранее, в конце июня СБУ сообщила о разоблачении российской агентурной сети, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.