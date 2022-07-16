Ексглаву СБУ в АР Крим затримали за співпрацю з росіянами: подробиці

Відомо, що чоловік підтримував контакт із російським міноборони

Українські правоохоронці затримали колишнього голову управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Як повідомила Українська правда із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, його підозрюють одразу за кількома статтями, серед яких і державна зрада.

В офіційній заяві СБУ йдеться, що одним із головних пріоритетів спецслужби є боротьба з російськими агентами в українських державних структурах.

"Фігурантами таких справ були й співробітники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення Служби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там нагадали, що Кулініч був звільнений із СБУ у березні 2022 року.

Тим часом "Країна" повідомляє, що операція проводилася головним управлінням "Д" СБУ разом із ДБР. Зазначається, що Кулініч потрапив на спілкування з представниками російського міноборони, а також з ексзаступником секретаря РНБО часів Януковича Володимиром Сівковичем, який переїхав до росії після подій Революції гідності.

Кулініч був призначений на цю посаду президентом України Володимиром Зеленським у жовтні 2020 року, а звільнений у березні 2022 року після початку російського вторгнення в Україну.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці червня СБУ повідомила про викриття російської агентурної мережі, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач.