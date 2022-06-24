Народний депутат України виявився російським шпигуном: резонансні подробиці від СБУ

Нардепа російська розвідка завербувала ще у 2016 році

Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу головного управління генштабу росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач.

Про це у п'ятницю, 24 червня, повідомив речник відомства Артем Дехтяренко. За його словами, саме український політик керував створенням приватних охоронних підприємств на території України, аби в подальшому це допомогло швидше захопити українські регіони.

В рамках слідства було встановлено, що розробка розвідувальної мережі в оперативному порядку велася давно, проте остаточно її нейтралізувати представникам СБУ вдалося лише на початку повномасштабного вторгнення росії. Це вдалося зробити завдяки затриманню колишнього помічника народного депутата Ігоря Колєснікова. Ця особа була негласним співробітником генштабу російської розвідки із позивним "Ветеран". В його обов'язки входило забезпечувати зв’язок та доставляти фінанси між спецслужбами росії та Деркачем.

Як повідомив під час допиту експомічник Колєсніков, росіянам вдалося завербувати Деркача ще у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво гру рф, а саме керівник управління ігор костюков спільно зі своїм першим заступником володимиром алєксєєвим.

"Нардеп, зокрема, отримував кошти від гу гш рф для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів гру виділяло по 3-4 млн доларів США раз на кілька місяців. Значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача", — розповів детальніше про протизаконну діяльність українського політика речник СБУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як СБУ вдалося викрити російських агентів, які перебували у складі Кабінету Міністрів, а також Торгово-промислової палати. За фактом держзради вже відкрито провадження.