Зеленский надумал менять Венедиктову, на ее место уже есть кандидат, - источники

Ирину Венедиктову могут как назначить министром юстиции, так и просто отправить в отставку.

Уже в ближайшем будущем Ирина Венедиктова может лишиться должности генерального прокурора, а на ее место, вероятно, назначат нынешнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом "Телеграфу" сообщило сразу несколько источников в разных политических силах.

По словам источников, в Офисе президента, включая самого Владимира Зеленского, очень недовольны тем, как Венедиктова повела себя в истории с обвинением и судом над пятым президентом Петром Порошенко. В частности, тем, что она демонстративно ушла в отпуск и подозрение Порошенко подписывал ее заместитель.

"Зеленский настроен по ней отрицательно. Ее мог бы защитить Ермак, который и помог ей с назначением, но он сейчас занят более важными делами",- комментирует не под запись один из приближённых к ОП депутатов.

Один из обсуждаемых сценариев — уволить Венедиктову из офиса генпрокурора и назначить министром юстиции вместо Дениса Малюськи. А в кресло генерального прокурора посадить нынешнего главу СБУ Ивана Баканова.

Глава Минюста подобные перспективы прокомментировал без особого энтузиазма.

"Я настроен на любой вариант развития событий, если президент или премьер-министр скажут, что надо уходить, то без проблем уйду. Эта позиция была и остаётся неизменной",- сказал Малюська "Телеграфу".

В СБУ вопрос издания оставили без комментариев, но несколько депутатов не под запись сказали, что Баканов уже давно не против уйти из спецслужбы. Его кресло в СБУ, по словам источников, должен будет занять бывший уполномоченный президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Роман Семенченко.

"Сейчас Семенченко хотят сделать первым заместителем", — говорит информированный собеседник.

Впрочем, может быть осуществлен и другой сценарий — Венедиктову просто отправят в отставку и не будут назначать в Минюст.

Отметим, что "Телеграф" ещё минувшим летом писал о возможной отставке Венедиктовой. Она же уверенно отвечала нашему изданию, что никуда не собирается. Тогда ряд источников говорили, что ее отставки уже давно добивается заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, который курирует на Банковой судебную систему.

По словам этих же источников, за последние полгода ситуация не изменилась — стороны не наладили какое-либо взаимодействие.