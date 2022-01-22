Зеленський надумав міняти Венедиктову, на її місце вже є кандидат - джерела

Ірину Венедиктову можуть призначити як міністром юстиції, так і просто відправити у відставку.

Вже найближчим часом Ірина Венедиктова може позбутися посади генерального прокурора, а на її місце, ймовірно, призначать нинішнього главу Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це "Телеграфу" повідомило одразу кілька джерел у різних політичних силах.

За словами джерел, в Офісі президента, включаючи самого Володимира Зеленського, дуже незадоволені тим, як Венедиктова повелася в історії зі звинуваченням та судом над п’ятим президентом Петром Порошенком. Зокрема тим, що вона демонстративно пішла у відпустку і підозру Порошенку підписував її заступник.

"Зеленський налаштований по ній негативно. Її міг би захистити Єрмак, який і допоміг їй із призначенням, але зараз зайнятий важливішими справами", — коментує не під запис один із наближених до ОП депутатів.

Один із обговорюваних сценаріїв — звільнити Венедиктову з Офісу генпрокурора і призначити міністром юстиції замість Дениса Малюськи. А у крісло генерального прокурора посадити нинішнього голову СБУ Івана Баканова.

Глава Мін’юсту такі перспективи прокоментував без особливого ентузіазму.

"Я налаштований на будь-який варіант розвитку подій, якщо президент чи прем’єр-міністр скажуть, що треба йти, то без проблем піду. Ця позиція була і залишається незмінною", — сказав Малюська "Телеграфу".

У СБУ питання видання залишили без коментарів, але кілька депутатів не під запис сказали, що Баканов уже давно не проти піти зі спецслужби. Його крісло в СБУ, за словами джерел, має зайняти колишній уповноважений президента з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

"Зараз Семенченко хочуть зробити першим заступником", — каже поінформований співрозмовник.

Втім, може бути здійснений й інший сценарій — Венедиктову просто відправлять у відставку і не призначатимуть до Мін’юсту.

Зазначимо, що "Телеграф" ще минулого літа писав про можливу відставку Венедиктової. Вона ж упевнено відповідала нашому виданню, що нікуди не збирається. Тоді низка джерел говорила, що її відставки вже давно добивається заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, який курує на Банковій судову систему.

За словами цих джерел, за останні півроку ситуація не змінилася — сторони не налагодили жодної взаємодії.