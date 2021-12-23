Венедіктова не наважилась підписати підозру Порошенку і клопотання Медведчуку, перекинувши відповідальність на заступників, — журналіст Бойко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не взяла на себе відповідальність підписати підозри екс-президенту Петру Порошенку і клопотання про продовження особистого зобов’язання голові політради "Опозиційної платформи — За життя", народному депутату Віктору Медведчуку. Замість неї це зробили її заступники, поки Генпрокурор в своєму кабінеті знайомилась з останніми досягненнями косметології та аромології, пише в своєму Telegram-каналі журналіст Володимир Бойко.

Журналіст уточнив, що, хоча Венедіктова офіційно не присутня на роботі, проте все ж щодня відвідує Генпрокуратуру.

"Ось що значить патріотизм і справжня відданість роботі: Ірина Валентинівна, яка офіційно зникла з горизонту, залишивши замість себе виконувачів обов’язки генерального прокурора, насправді тихенько приїздить на Різницьку й сидить у себе в кабінеті. Люди брешуть, що зникнення Венедіктової пов’язано з тим, що ДБС (саме так віцепрезидента Асоціації косметологів і аромологів України називають підлеглі) не наважилась 20 грудня 2021 року підписати повідомлення про підозру народному депутату Петру Порошенку, оскільки свого часу взяла гроші з Олександра Грановського за призначення Романа Говди першим заступником генерального прокурора. Тому й Говду не можна було залишити 20 грудні в статусі виконуючого обов’язків – з тієї ж самої причини", — написав Бойко.

Він також додав, що 20 грудня обов’язки генерального прокурора виконував заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який підписав підозру Порошенкові в "другій справі Медведчука", а 21 грудня, коли треба було підписувати клопотання про продовження особистого зобов’язання Медведчуку в "першій справі Медведчука", обов’язки генерального прокурора виконував Роман Говда.

"А в цей час Ірина Валентинівна знайомилась з останніми досягненнями косметології та аромології, зачинившись у службовому кабінеті. І куди тільки дивиться Пенсійний Фонд?" — задав риторичне запитання Бойко.