Данилов против Банковой и "ревность" в окружении Зеленского: что происходит в кабинетах власти на четвертом месяце войны

Отношения между ключевыми персонами украинской власти постепенно обостряются

Прошлая неделя ознаменовалась рядом громких политических событий, но кроме нескольких важных международных визитов, произошло нечто заметное во внутренней политике. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко высказался в адрес советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Мол, тот не имеет права быть голосом украинской армии (Подоляк с начала войны является одним из топ-спикеров Банковой, участвует в переговорах с россией и курирует медиа-направление работы ОП).

На самом деле, такое выяснение отношений стало одним из немногих публичных конфликтов во власти со дня масштабного вторжения войск россии 24 февраля. Однако, как нам удалось узнать, слова Данилова лишь отражение определенных процессов и противоречий, которые начали обостряться за кулисами украинской политики примерно два месяца назад. Далее подробнее расскажем о ситуации и тенденциях.

Данилова оставили без медиа

В последнем интервью информагентству "Лига" Данилов довольно резко прокомментировал заявления Подоляка о количестве оружия, которое необходимо Украине.

"Я не понимаю, почему он вообще делает такие заявления, он кто — представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Почему он стал голосом армии?",- возмущался Данилов.

Одновременно он "проехался" и по председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который сейчас является главой переговорной группы с россиянами. Секретарь СНБО раскритиковал Арахамию за цифры по потере украинской армии, мол, это не 200-300 человек, и не 1000, подчеркнув, что у людей, которые это комментируют, "нет возможности получить доступ к такой информации". И хотя фамилия Арахамии не звучала, было понятно, что речь идет именно о нем, поскольку заявление по поводу масштабных потерь было озвучено Арахамией за несколько дней до выхода интервью Данилова.

Как рассказывает несколько собеседников "Телеграфа", более месяца назад у Данилова возник конфликт с Офисом президента. А конкретнее – с главой ОП Андреем Ермаком и его советником Подоляком.

"Данилов начал много говорить. Его публичная позиция часто вообще не согласовывалась с Банковой. Он мог позволить себе жесткие "наезды" на кого-то. Это стало вызывать раздражение. Поэтому его вообще немного отодвинули от общения с медиа. Как известно, именно Подоляк курирует это направление", — говорит собеседник издания в украинских властях. Он добавляет, что также было принято решение, чтобы чаще в прессу выходил сам Подоляк.

Такие публичные выпады Данилова — это своего рода месть за то, что в ОП отодвинули его от некоторых процессов, хотя убирать его с должности президент точно не собирался. Так получилось, что он немного потерял авторитет с начала активной фазы войны и из-за своих действий перед российским вторжением. А вот, например, Буданов (глава ГУР — Ред.) наоборот — укрепил свои позиции", — говорит информированный источник.

Давид вырос в Голиафа

И хотя власти хотя бы публично пытаются выглядеть монолитно, конфликт Данилова с ОП не единственный. Собеседники "Телеграфа" долгое время рассказывают о том, что с началом войны свой политический вес очень нарастил Давид Арахамия.

"Это начало раздражать Ермака. Давид постоянно общается с президентом, он с ним встречался в бункере, он сейчас с ним постоянно на связи. Новая депутатская группа в парламенте "Восстановление Украины" (основана на базе части запрещенной ОПЗЖ — Ред.) Столара и Абрамовича — это тоже фактически его рук дело. Это будет добавлять голоса в важных голосованиях. Президент очень ценит Давида",- рассказывает один из нардепов не под запись. Он также обращает внимание, что в начале войны Ермака практически не было в медийном поле, в то время как Арахамия, наоборот, был (и остается) одним из топ-спикеров украинской власти.

Хотя, как добавляет собеседник, политических амбиций у Арахамии на какой-либо другой пост пока нет.

"Давид — хороший коммуникатор. Он реально может очень быстро решить почти любую проблему. Но ему не интересны какие-то посты. То есть это не конфликт Богдана-Ермака. Он не хочет занять должность главы Офиса президента. Поэтому открыто Ермак и Арахамия не конфликтуют", - рассказывает источник издания в украинском политикуме.

Война спутала карты

Вообще с начала полномасштабной войны расстановка сил в украинской политике несколько изменилась. Те, кто раньше имел большое влияние, в частности, и в оппозиции, его понемногу теряют. Многие возлагали надежду на скорые выборы, о чем мы писали еще в апреле, однако их сейчас проводить невозможно.

"Влияние сейчас имеют Стефанчук (председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук — Ред.), Корниенко (первый вице-спикер ВР — Ред.), Тимошенко (заместитель главі ОП Кирилл Тимошенко — Ред.), Чернышев (министр развития общин и территорий Алексей Чернышев — Ред. ), Федоров (министр цифровой трансформации Михаил Федоров — Ред.), Кубраков (министр инфраструктуры Александр Кубраков — Ред.), Гетманцев (председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев — Ред.). Последний — один из немногих депутатов фракции ("Слуга народа"), который имеет прямой контакт с президентом и может в любой момент позвонить ему", — подчеркивает информированный источник издания.

На уточняющий вопрос о будущем Гетманцева, собеседник в парламенте ответил, что снимать Гетманцева с поста главы комитета никто не планирует, даже несмотря на откровенное недовольство представителей бизнеса.

Что касается силового блока, то сразу несколько собеседников подчеркнули, что большой авторитет у руководителя ГУР Кирилла Буданова, который до войны был практически непубличным. В частности, он имеет прямые контакты с представителями западных разведок, что еще больше цементирует его позиции. А вот позиции главы СБУ Ивана Баканова просели.

"С месяц-полтора назад были разговоры о его замене. Даже рассматривался вариант назначить его куда-нибудь послом, — делит источник в парламенте. — И Монастырский сейчас не очень активен. По факту МВД курирует Татаров (замглавы ОП, — Ред.)", — добавляет собеседник "Телеграфа".