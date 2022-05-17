Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич специально для "Телеграфа"

Представители крупного украинского бизнеса массово обратились к президенту Украины с просьбой уволить Даниила Гетманцева с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Наконец заметили его "регрессивный и популистский" подход к работе, а также, что он является "последовательным противником экономической свободы", "активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод" и так далее. Последней каплей стало то, что он даже в это военное время заявляет о необходимости повышения налогов и массовых проверок предпринимателей.

Читайте также: Категория Украина Времени становится все меньше: Гетманцев рассказал, когда "нулевую" растаможку авто отменят У желающих купить "евробляху" и растаможить ее без уплаты пошлины, акциза и НДС осталось не так много времени

Рад, что и прочее бизнес-сообщество начало прозревать. И присоединилось к нашей борьбе с Гетманцевым, которого движение #SaveФОП считает врагом Украины, диверсантом, имплементированным в государственные структуры.

Еще с осени 2019 года мы постоянно, последовательно требуем отстранения Гетманцева от власти. Мои собственные впечатления сложились после нескольких личных встреч с ним. Той же осенью. Было понятно, что это – опасный человек с извращенными экономическими взглядами, испытывающий некую необъяснимую неприязнь, прежде всего, к предпринимателям. По его мнению, только люди при власти имеют некие суперспособности и имеют право делать всё, что заблагорассудится, с учетом своего мировоззрения.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Весь бизнес считает Гетманцева диверсантом Экономист, глава движения #SaveФОП Сергей Доротич о подготовке декабрьских протестов предпринимателей

Все его налоговые и прочие законодательные инициативы были направлены на уничтожение упрощенной системы налогообложения, на появление новых или рост старых налогов, на ограничение прав и свобод предпринимателей. Именно он выступал против увеличения трат на армию. Именно Гетманцев во время, когда украинское общество надо было максимально объединять, укреплять, в том числе экономически, инициировал законопроекты, которые вызывали протесты. В итоге предприниматели и обычные граждане выходили на акции – не столько против власти, сколько против политики, которую продвигал именно Гетманцев. Разрушительной, разъединяющей политики. Что указывало и указывает на его работу на руку агрессору.

Сейчас, наконец, представители СЕО, элита бизнеса, объединились – и выступили единым фронтом против Гетманцева. Мы, естественно, поддерживаем эту инициативу, ведь сами выступали с ней уже давно.

Если представители малого и среднего бизнеса давно поняли, что из себя представляет Гетманцев, то крупный бизнес периодически пытался договориться с ним, выторговывая те или иные преференции. Чем всё завершилось – мы видим. Топливный кризис, падение экономики – и инициативы Гетманцева об усилении фискального давления на этом фоне, на фоне войны, оттока рабочих рук, катастрофического падения ВВП.

Это подтверждает, что договоренности с бизнесом и врагом бизнеса в принципе невозможны. Это всё равно, что земледельцы снова и снова пытались бы договориться с теми, кто снова и снова приходит их грабить.

Не факт, что высшее политическое руководство Украины готово убрать Гетманцева. Слишком глубоко он там пустил корни. А потому его отстранение будет (если будет) – крайне непростым.