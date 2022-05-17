Голова руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва Сергій Доротич спеціально для "Телеграфу"

Представники великого українського бізнесу масово звернулися до президента України з проханням звільнити Данила Гетманцева з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нарешті помітили його "регресивний і популістський" підхід до роботи, а також, що він є "послідовним противником економічної свободи", "активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод" і так далі. Останньою краплею стало те, що він навіть у цей воєнний час заявляє про необхідність підвищення податків та масових перевірок підприємців.

Читайте також: Категорія Україна Часу стає все менше: Гетманцев розповів, коли "нульове" розмитнення авто скасують У охочих купити "євробляху" та розмитнити її без сплати мита, акцизу та ПДВ залишилось не так багато часу

Радий, що й інша бізнес-спільнота почала прозрівати. І приєдналася до нашої боротьби з Гетманцевим, якого рух #SaveФОП вважає ворогом України, диверсантом, імплементованим у державні структури.

Ще з осені 2019 року ми постійно, послідовно вимагаємо усунення Гетманцева від влади. Мої власні враження склалися після кількох особистих зустрічей із ним. Тієї ж осені. Було зрозуміло, що це – небезпечна людина зі збоченими економічними поглядами, яка відчуває якусь незрозумілу ворожість, передусім до підприємців. На його думку, тільки люди при владі мають деякі суперздатності і мають право робити все, що заманеться, з урахуванням свого світогляду.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Весь бізнес вважає Гетьманцева диверсантом Економіст, голова руху #SaveФОП Сергій Доротич про підготовку грудневих протестів підприємців

Усі його податкові та інші законодавчі ініціативи були спрямовані на знищення спрощеної системи оподаткування, на появу нових або зростання старих податків, обмеження права і свободи підприємців. Саме він виступав проти збільшення витрат на армію. Саме Гетманцев у час, коли українське суспільство треба було максимально об’єднувати, зміцнювати, зокрема економічно, ініціював законопроекти, які викликали протести. У результаті підприємці та звичайні громадяни виходили на акції – не так проти влади, як проти політики, яку просував саме Гетманцев. Руйнівної, що роз’єднує політиків. Що вказувало та вказує на його роботу на руку агресору.

Нарешті, представники СЕО, еліта бізнесу, об’єдналися – і виступили єдиним фронтом проти Гетманцева. Ми, звичайно, підтримуємо цю ініціативу, адже самі виступали з нею вже давно.

Якщо представники малого та середнього бізнесу давно зрозуміли, що являє собою Гетманцев, то великий бізнес періодично намагався домовитися з ним, виторговуючи ті чи інші преференції. Чим усе завершилося – ми бачимо. Паливна криза, падіння економіки – та ініціативи Гетманцева щодо посилення фіскального тиску на цьому тлі, на тлі війни, відтоку робочих рук, катастрофічного падіння ВВП.

Це підтверджує, що домовленості з бізнесом та ворогом бізнесу у принципі неможливі. Це все одно, що землероби знову і знову намагалися б домовитись з тими, хто знову і знову приходить їх грабувати.

Не факт, що найвище політичне керівництво України готове прибрати Гетманцева. Надто глибоко він там пустив коріння. А тому його усунення буде (якщо буде) – вкрай непростим.