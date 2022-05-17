Все вказує на роботу Гетманцева на руку агресору - Сергій Доротич
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 67
Голова руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва Сергій Доротич спеціально для "Телеграфу"
Представники великого українського бізнесу масово звернулися до президента України з проханням звільнити Данила Гетманцева з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Нарешті помітили його "регресивний і популістський" підхід до роботи, а також, що він є "послідовним противником економічної свободи", "активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод" і так далі. Останньою краплею стало те, що він навіть у цей воєнний час заявляє про необхідність підвищення податків та масових перевірок підприємців.
Радий, що й інша бізнес-спільнота почала прозрівати. І приєдналася до нашої боротьби з Гетманцевим, якого рух #SaveФОП вважає ворогом України, диверсантом, імплементованим у державні структури.
Ще з осені 2019 року ми постійно, послідовно вимагаємо усунення Гетманцева від влади. Мої власні враження склалися після кількох особистих зустрічей із ним. Тієї ж осені. Було зрозуміло, що це – небезпечна людина зі збоченими економічними поглядами, яка відчуває якусь незрозумілу ворожість, передусім до підприємців. На його думку, тільки люди при владі мають деякі суперздатності і мають право робити все, що заманеться, з урахуванням свого світогляду.
Усі його податкові та інші законодавчі ініціативи були спрямовані на знищення спрощеної системи оподаткування, на появу нових або зростання старих податків, обмеження права і свободи підприємців. Саме він виступав проти збільшення витрат на армію. Саме Гетманцев у час, коли українське суспільство треба було максимально об’єднувати, зміцнювати, зокрема економічно, ініціював законопроекти, які викликали протести. У результаті підприємці та звичайні громадяни виходили на акції – не так проти влади, як проти політики, яку просував саме Гетманцев. Руйнівної, що роз’єднує політиків. Що вказувало та вказує на його роботу на руку агресору.
Нарешті, представники СЕО, еліта бізнесу, об’єдналися – і виступили єдиним фронтом проти Гетманцева. Ми, звичайно, підтримуємо цю ініціативу, адже самі виступали з нею вже давно.
Якщо представники малого та середнього бізнесу давно зрозуміли, що являє собою Гетманцев, то великий бізнес періодично намагався домовитися з ним, виторговуючи ті чи інші преференції. Чим усе завершилося – ми бачимо. Паливна криза, падіння економіки – та ініціативи Гетманцева щодо посилення фіскального тиску на цьому тлі, на тлі війни, відтоку робочих рук, катастрофічного падіння ВВП.
Це підтверджує, що домовленості з бізнесом та ворогом бізнесу у принципі неможливі. Це все одно, що землероби знову і знову намагалися б домовитись з тими, хто знову і знову приходить їх грабувати.
Не факт, що найвище політичне керівництво України готове прибрати Гетманцева. Надто глибоко він там пустив коріння. А тому його усунення буде (якщо буде) – вкрай непростим.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.