Гетманцев має піти.

Український маркетолог Андрій Федорів переконаний, що Україні потрібен вільний ринок та вільна економіка

Після Перемоги над рашкой нам потрібно перемогти у складній внутрішній війні.

(UPD: згідно з коментарями — не після, а прямо зараз)

Ще до війни, виступаючи за кордоном, я говорив що економічно є дві України.

Одна — заможна, але гнила. Її побудовано на брехні та корупції, на політичних мутках та імперському розумінні влади — коли начальник правий, бо він начальник. Від олігархів до селищних рад "решали" та крадії навіть називали себе бізнесменами. На справжніх підприємців вони дивилися зверхньо, як на "лохів" та ресурс, на щось, що треба доїти та віджимати. Бізнес винний тому, що він бізнес. Існує — значить щось точно порушує. Треба просто перевірити.

Друга Україна — вільна, підприємницько-волонтерська, яка працює, бо хоче створювати й чесно заробляти — робити світ та власне життя краще. Щедро віддавати та підтримувати тих, кому це потрібно. Платити справедливі податки. Дивувати та завойовувати світ своїм талантом, сервісом, креативом, технологіями та інноваціями. Й все це за власним бажанням, на власний розсуд, за власні гроші, без підтримки держави, часто попри її супротив. Бо це підприємництво. Ми нація воїнів, технологій та творців!

Я щасливий, що зараз всі говорять, що Україна це Воля та Свобода. Я згоден на 1000%, але це треба доводити щодня.

Потрібна вільна економіка. Вільний ринок. Максимальна відмова від участі держави в економіці. Це єдиний шлях.

Але так думають не всі.

Прямо зараз представники держави публічно закликають швидше підвищувати податки та жорсткіше перевіряти тих, хто вижив. Добивати? Це злочинний ідіотизм.

Як допомогти тим, хто втратив свої виробництва та компаній через ракетний удар, або захоплення територій? Як допомогти тим, чиї продажі впали на 50-70-100%? Як повернути в країну таланти, які вже в Лісабоні або на низькому старті??? Як залучити інвестиції? Навіть внутрішні. Бо майже всі підприємці з ким я говорю думають про диверсифікацію та хочуть інвестувати в інші ринки. Як переконати іноземні компанії та фонди, що війна чи корупція не зупинить чи не зруйнує їх бізнеси!?? Саме це задача влади й економічних міністерств та комітетів!!!

Бізнес не жертва. Бізнес — власник.

Бізнес вільний, сильний та об’єднаний. Ми будемо спільно вимагати змін. Держава — сервіс. Ми ваш клієнт. Економічний блок має створювати середовище, що стимулює розвиток. Й ми готові співпрацювати.

Гетманцев має піти.

Такі як він мають піти.

Корупційна-гнило-державно-політична економіка має зникнути.