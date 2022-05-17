Гетманцев должен уйти.

Украинский маркетолог Андрей Федоров убежден, что Украине нужен свободный рынок и свободная экономика

После Победы над рашкой нам нужно одержать победу в сложной внутренней войне.

(UPD: согласно комментариям – не после, а прямо сейчас)

Еще до войны, выступая за границей, я говорил, что экономически есть две Украины.

Одна – богатая, но гнилая. Она построена на лжи и коррупции, на политических муках и имперском понимании власти, когда начальник прав, потому что он начальник. От олигархов в поселковые советы "решалы" и воры даже называли себя бизнесменами. На настоящих предпринимателей они смотрели свысока, как на "лохов" и ресурс, на то, что нужно доить и отжимать. Бизнес виновен потому, что он бизнес. Существует — значит, что-то точно нарушает. Надо просто проверить.

Вторая Украина — свободная, предпринимательско-волонтерская, которая работает, потому что хочет создавать и честно зарабатывать — делать мир и собственную жизнь лучше. Щедро отдавать и поддерживать тех, кому это нужно. Платить справедливые налоги. Удивлять и завоевывать мир своим талантом, сервисом, креативом, технологиями и инновациями. И все это по собственному желанию, по собственному усмотрению, за собственные деньги, без поддержки государства, часто несмотря на его сопротивление. Потому что это предпринимательство. Мы нация воинов, технологий и творцов!

Я счастлив, что сейчас все говорят, что Украина – это Воля и Свобода. Я согласен на 1000%, но это нужно доказывать каждый день.

Нужна свободная экономика. Свободный рынок. Максимальный отказ от участия государства в экономике. Это единственный путь.

Но так думают не все.

Прямо сейчас представители государства публично призывают быстрее повышать налоги и жестче проверять выживших. Добивать? Это преступный идиотизм.

Как помочь тем, кто потерял свои производства и компаний из-за ракетного удара или захвата территорий? Как помочь тем, чьи продажи упали на 50–70–100%? Как вернуть в страну таланты, которые уже в Лиссабоне или на низком старте? Как привлечь инвестиции? Даже внутренние. Потому что почти все предприниматели, с кем я говорю, думают о диверсификации и хотят инвестировать в другие рынки. Как убедить иностранные компании и фонды, что война или коррупция не остановит или не разрушит их бизнесы? Именно это задача власти и экономических министерств и комитетов!

Бизнес не жертва. Бизнес – собственник.

Бизнес свободен, силен и объединен. Мы будем совместно требовать перемен. Государство – сервис. Мы ваш клиент. Экономический блок должен создавать среду, стимулирующую развитие. И мы готовы сотрудничать.

Гетманцев должен уйти.

Такие, как он должны уйти.

Коррупционная государственно-политическая экономика должна исчезнуть.