На Донбассе ежедневно гибнут от 200 до 500 украинских военных - Арахамия

Украинские воины готовы воевать — не хватает оружия

Потери Украины в войне против россии выросли за последние две недели и достигли тысячи человек ранеными и убитыми в день.

Такие цифры озвучил нардеп и глава украинского представительства на переговорах с россией Давид Арахамия во время визита в США, пишет Axios. Он возглавляет украинскую делегацию в Вашингтоне, которая призвана помочь Украине быстрее получать военную помощь от Америки.

Армия Украины уничтожает технику россиян — смотрите в нашем Telegram

Арахамия сообщил, что в среднем на фронте гибнут от 200 до 500 украинских военных каждый день, а раненых стало больше. Переломить ситуацию может вооружение, ведь в Украине есть квалифицированные военные, которые могут контратаковать российских солдат, но не хватает оружия для этого.

Для продолжения борьбы на Донбассе у Украины есть силы — отметил Арахамия, сообщив, что в армию Украина завербовала миллион человек, потенциал есть еще на два миллиона.

Напомним, в Украине также озвучили, что не только оружие, но и нехватка боеприпасов являются для украинских военных серьезной проблемой. Они обороняют Украину под плотным огнем, тогда как россия сначала бьет ракетами, затем артиллерией и танками, а только потом отправляет пехоту в населенные пункты, которые пытается захватить.

Ранее "Телеграф" писал, что Украине на встрече "Рамштайн-3" пообещали еще несколько сотен единиц артиллерии.