Враг продвигается: нардеп рассказал про проблемы Украины на фронте

Оборона Украины дается воинам высокой ценой

россия на фронте учится на своих ошибках и меняет тактику — кроме улучшения координации действий, враг сузил фронт и на нем поливает украинских военных плотным огнем.

Выдержать такой огонь очень тяжело, а отвечать нечем — у Украины нет такого количества вооружения, рассказал "Украинской правде" нардеп и член комитета ВР по обороне Сергей Рахманин.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также политик отметил, что боекомплекта не хватает. Именно так враг медленно, но выталкивает украинских воинов. "Они нас выжимают очень медленно, но достаточно методично. Не всегда им это удается, но такая тактика срабатывает", — Рахманин также описал как россияне атаковал города и населенные пункты, откуда отступили украинские военные.

сначала ракеты — управляемые, авиационные, крылатые

авиация

дальнобойная артиллерия и РСЗО

ствольная и минометная артиллерия

танки

последней — пехота "заходит на то, что осталось от строений или позиций".

В случае если враг пытается окружить в "котел" украинские военные отступают, чтобы сохранить жизни военных, но заходят они фактически в руины — Рубежное, Попасная, Северодонецк. Рахманин говорит, что от городов мало что осталось, горы кирпичей и сожженные дома.

В Северодонецке продолжаются бои

Проблема с запасом боекомплекта у Украины

Если россия сама может производить и подвозить на фронт боеприпасы, то у Украины ситуация иная — они заканчиваться, купить их можно у третьих стран, в частности, у стран НАТО, которые отказываются от таких калибров и переходят на другой стандарт. То, что Украине передают — выстреливается в тот же день. Рахманин подчеркивает, что речь про тысячи снарядов в день.

Сложнее всего с дальнобойным огнем — у Украины практически заканчивается запас боекомплекта для систем залпового огня, которые могут дострелить на 50-70 км. Из-за этого атаку врага остановить тяжелее. "Они постоянно подгоняют туда новые и новые виды вооружений, которые снимают с хранения и направляют в зону боевых действий. У нас такой возможности пока нет. И, главное, даже не в количестве стволов, а в боекомплектах", — сообщил нардеп.

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Ранее "Телеграф" сообщал о том, что военные на юге Украины могут провести успешное контрнаступление уже к концу этого лета, при условии поставок вооружения от союзников. Несмотря на меньшее количество тяжелой артиллерии у Украины, в США отметили важное преимущество перед российскими военными — эффективность стрельбы.