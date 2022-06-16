У россии больше артиллерии, но у украинцев есть преимущество: в США похвалили бойцов ВСУ

У ВСУ есть важное преимущество на российской армией, говорят в США

Военное командование США убеждено, что украинские войска более эффективно используют имеющуюся артиллерию, чем российские оккупанты.

Об этом рассказал председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время брифинга по итогам встречи в формате "Рамштайн", передает ТСН.

По его словам, существуют разные оценки того, какое соотношение артиллерии у Украины и россии.

"Кто-то говорит 45 к одному, 20 к одному, 10 к одному. Но на самом деле никто не знает, какие точно цифры. Хотя действительно – у россии больше, к сожалению", — сказал он, но добавил, что сейчас идет "не война цифр".

По словам Милли россияне часто используют артиллерию для бесцельных обстрелов украинских городов, из-за чего 20 тысяч гражданских погибло, а еще 6 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. При этом, он отметил, что применение артиллерии оккупантами не способствует достижению военных целей, а оккупанты зачастую "стреляют, чтобы стрелять".

В то же время, генерал подчеркнул, что украинские войска применяют артиллерию более эффективно.

"Россияне потеряли около 30% всех собственных боевых ресурсов. Украинцы борются эффективнее тактически", — рассказал Милли и отметил, что США передали Украине около сотни единиц артиллерии не считая РСЗО HIMARS, которые прибудут в Украину до конца июня.

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Как сообщалось ранее, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ получат от США еще 18 гаубиц в рамках нового пакета военной помощи на 1 миллиард долларов.