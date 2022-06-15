Американский генерал назвал крайние сроки поставки HIMARS в Украину

Тяжелое американское оружие вскоре будет защищать украинскую землю

Ракетные системы залпового огня HIMARS, которые так страшат россиян, до конца месяца будут поставлены в Украину.

Об этом в среду, 15 июня, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по итогам встречи Рамштайн-3 в Брюсселе, передает BBC.

По словам генерала, украинские солдаты прошли обучение на РСЗО HIMARS, и до конца июня данные системы бутут доставлены в Украину для обороны Донбасса. Данное обучение прошли 60 военнослужащих ВСУ. К слову, 420 украинских защитника успешно прошли обучение по эксплуатации гаубиц M777. Также украинцы проходят подготовку в освоении американских бронетранспортеров и беспилотников. Милли отметил, что Украина получила от международного сообщества 97 000 противотанковых систем — "больше, чем танков во всем мире".

Генерал отметил, что украинцы намного лучше используют артиллерию, а россияне "стреляют, чтобы стрелять". При этом у рф, к сожалению, колоссальное преимущество над ВСУ ко количеству этого вида вооружений.

Напомним, Белый дом официально объявил о поставках военной помощи Украине в размере 700 млн долларов, куда вошли и РСЗО HIMARS. Сообщается, что американцы передадут Украине РСЗО М270 и М142 HIMARS, правда, только для обороны, то есть недальнобойного действия. По информации американских СМИ, вместе с системами Украина получит к ним боеприпасы М31 GMLRS дальностью 64-70 км, что может существенно изменить ситуацию на фронте, ведь дальность ракет М31 превышает все аналогичные реактивные и ствольные артиллерийские системы рф и даст ВСУ преимущество в дальности поражения. К слову, посол Бриджит Бринк рассказала, что ограничений по дальности РСЗО для украинских защитников США не вводили.