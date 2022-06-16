россия исправила свои военные ошибки: что это значит для Украины

Российские военные изменили подход к ведению войны в Украине за более чем сто дней после вторжения

россия учится на своих ошибках и меняет тактику боя. Если в начале вторжения главной ошибкой была недооценка Украины и ее армии, настроений общества, то после сопротивления россияне изменили подход

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал нардеп Сергей Рахманин, который также является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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После того, как россия получила отпор и поняла, что без поддержки изнутри Украины ее сил не хватит для боев на большой площади, они сузили активную фаза войны до Донбасса.

"Первая ошибка, которую исправили россияне: максимально уменьшили расстояние между авангардом и тылом", — рассказывает Рахманин, таким образом система обеспечения не удаляется от боевой части. Для украинцев это усложнило уничтожение колонн врага и уменьшило шанс того, что боевые части рф будут останавливаться из-за нехватки топлива и боекомплекта.

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Второй момент — они начали координировать свои действия. Также линия фронта с врагом не растянута, она узкая и за счет большого количества артиллерии и боеприпасов они ведут огонь очень плотно.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий, согласно которым россии удается продвигаться в сторону Славянска и на Бахмутском направлении за счет постоянных обстрелов. Для контрнаступления Украине не хватает военной мощи — вооружения, считает украинский генерал Дмитрий Марченко.