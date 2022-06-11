Бывает и 1 к 6: Арестович рассказал, сколько украинцев погибло на фронте и сравнил с потерями рф

Россияне продолжают погибать в куда большем количестве, нежели украинцы

За время полномасштабной войны с россией Украина потеряла на фронте погибшими около десяти тысяч человек. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, такие выводы можно сделать из приблизительных соотношений потерь российской армии. Этим он подтверждает раннее высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о суточных потерях ВСУ.

Об этом он рассказал в свежем эфире программы "Фейгин LIVE" в ночь на 11 июня. Эксперт подчеркивал, вероятность изменений пропорций потерь по дням, однако у оккупантов они все равно будут больше.

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Арестович подчеркнул, что украинцы в среднем даже в начале столкновения теряли в среднем по сто человек в день. У россиян эта цифра была больше в десять раз — минимум тысяча.

"Сейчас это 200-300 [военнослужащих рф в сутки] как минимум", — говорит Алексей Арестович.

Иногда можно добиться успехов и куда больше, поэтому окончательное соотношение постоянно будет меняться — от 1:3 до 1:6.

При этом Алексей Арестович подчеркивает, что отказывается понимать западных союзников, которые тормозят с принятием важных решений насчет поставок оружия Украине. Если бы то количество артиллерии, которое мы имеем сейчас, можно было бы увеличить втрое, то ни о каком продвижении рф вперед по линии фронта и речи бы не было.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему известный историк Тимоти Снайдер считает, что россия имеет абсолютно все шансы всухую проиграть Украине в нынешней войне.