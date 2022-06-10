Ядерное государство россия не может проиграть войну? Знаменитый историк объяснил, почему это ошибка

Наличие ядерного оружия не является показателем большей силы или залогом победы

Процент украинцев, верящих в неоспоримый проигрыш россии в нынешней кровавой войне, невероятно высок. Однако много иностранных граждан считают, что побежденной будет именно Украина, мол она и меньше, и её армия не столь большая, и оружия с экипировкой у нее меньше.

По мнению знаменитого американского историка, профессора университета Йель Тимоти Снайдера, это очень грубая ошибка, ведь многие события на протяжении веков доказывали обратное. Огромные государства, имея значительное могущество и влияние, часто проигрывали в противостояниях более слабому противнику. В своем Twitter специалист объяснил причины.

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Снайдер отмечает, что многие ошибочно считают, будто бы выводы холодные войны демонстрируют — войны выигрывают только государства с ядерным потенциалом.

"На самом деле холодная война доказала обратное, — утверждает историк. — Ядерные государства постоянно проигрывали войны".

Тимоти Снайдер

В качестве он приводит американско-вьетнамское противостояние, где США были вынуждены отступить, а также конфликт СССР и Афганистана, когда советская армия тоже бежала домой.

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К похожим темам, говорит Тимоти Снайдер, также относится тот факт, что все государства, пытающиеся вести себя колониальным путем, завоевывая новые земли, рано или поздно тоже проигрывали. Нынешнюю россию специалист относит именно к таким странам.

Следует добавить и тот факт, что безжалостная история показывает распространенность еще одного популярного мифа — о влиянии на победу в войне размера государства.

"В последние десятилетия чаще всего маленькое государство побеждало большее на поле боя", — подчеркивает Снайдер.

Поэтому, уверен историк, возможность победы Украины над россией не должна казаться кому-то странной или неправильной.

"Ядерные государства проигрывают войны; большие страны часто это делают; и имперские силы терпят унижение", — резюмирует он.

Единственной сложностью для Украины сейчас является неумение многих людей делать правильные выводы из исторических фактов. Если это ввести в привычку, мы находим возможности оправдывать собственную бездеятельность.

Тимоти Снайдер говорит, что в случае поражения Украины в нынешней войне это произойдет не из-за недостаточных усилий или желания. Это будет связано исключительно с плохим знанием истории, которое по итогу повлияло на возможность затягивать принятие решений. Они же, в свою очередь, определят следующие десятилетия жизни населения едва ли не всей планеты.

Тем временем украинцы пусть медленно, но пытаются продвигаться по основным направлениям фронта, оставляя за собой маленькие, но очень важные победы. Как обстоит сейчас военная обстановка в стране, можно проверить благодаря свежим картам боев в Украине.

А вот россияне "коллекционируют" несуществующие победы, как, к примеру, сухопутный коридор в Крым, о котором не так давно отчитался глава Минобороны рф сергей шойгу. Самым забавным в этом моменте является то, что высшее руководство исправил представитель оккупационной "власти" полуострова сергей аксенов.