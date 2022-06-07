Сухопутный коридор в Крым и пленные украинцы: шойгу отчитался о "победах" россии
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Оккупанты хотят восстановить и железную дорогу между Крымом и Донбассом
Огромное количество пленных украинских военнослужащих, восстановление сухопутной дорожной инфраструктуры между Крымом и оккупированным Донбассом, а также много других громких заявлений прозвучали от главы Минобороны рф сергея шойгу. Во время совещания 7 июня чиновник отчитался о множестве "побед" на фронте, а также "прогрессе" на временно оккупированных территориях.
Больше подробностей сообщает пропагандистское издание "РИА Новости", информирует "Телеграф". Российский министр в своем выступлении охватил сразу несколько тем.
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- Сухопутный коридор Крым-россия. шойгу уверяет, что теперь россияне имеют доступ к дороге по материковой Украине, которая позволит им добраться до Крымского полуострова. Также планируют восстановить и железнодорожное сообщение, связав Крым также и с захваченными территориями Донбасса. Часть ж/д-полотна уже якобы восстановили. По крайней мере, чиновник называет цифру 1200 км.
- Военнопленные идут пачками. Мечтания российских военных командиров они же сами и пытаются воплощать в жизнь хотя бы на бумаге. Как минимум, регулярно отчитываются об огромном количестве деморализованных украинских бойцов, которые добровольно сдаются в плен. По словам шойгу, сейчас оккупантам якобы удалось захватить уже 6 489 наших защитников. Впрочем, ясно, что проверить правдивость такой информации не предоставляется возможным. Кроме того, были известны случаи, когда россияне собирались выдавать удерживаемых мирных украинцев за пленных солдат.
- Мариуполь и "Азовсталь". Глава российского Минобороны уверяет в том, что и территория "Азовстали", и Мариупольский порт были полностью разминированы оккупантами. При этом еще совсем недавно в сети всплывала информация о подорвавшихся при попытке разминировать завод бойцах армии рф.
- Оккупация Луганщины. Также шойгу утверждает, будто бы под контролем россиян сейчас находится 97% Луганской области, а также оккупирован Северодонецк. При этом точно известно, что бои за город сейчас очень ожесточенные и говорить о преимуществе какой-то одной из сторон пока невозможно. Однако россияне, как обычно, пытаются приписать себе побольше несуществующих побед.
Отметим, что за нынешние сутки различными громкими заявлениями выделились многие российские деятели. Так, к примеру, экс-президент рф дмитрий медведев честно признался в своей ненависти и желании истреблять украинцев и жителей Запада.
Также "Телеграф" писал о том, что в Кремле якобы не готовы выносить вопрос обсуждения принадлежности Херсона и Мелитополя на переговоры с Украиной. Впрочем чуть позже пресс-секретарь путина опроверг эту информацию.