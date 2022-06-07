Сухопутный коридор в Крым и пленные украинцы: шойгу отчитался о "победах" россии

Оккупанты хотят восстановить и железную дорогу между Крымом и Донбассом

Огромное количество пленных украинских военнослужащих, восстановление сухопутной дорожной инфраструктуры между Крымом и оккупированным Донбассом, а также много других громких заявлений прозвучали от главы Минобороны рф сергея шойгу. Во время совещания 7 июня чиновник отчитался о множестве "побед" на фронте, а также "прогрессе" на временно оккупированных территориях.

Больше подробностей сообщает пропагандистское издание "РИА Новости", информирует "Телеграф". Российский министр в своем выступлении охватил сразу несколько тем.

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Сухопутный коридор Крым-россия. шойгу уверяет, что теперь россияне имеют доступ к дороге по материковой Украине, которая позволит им добраться до Крымского полуострова. Также планируют восстановить и железнодорожное сообщение, связав Крым также и с захваченными территориями Донбасса. Часть ж/д-полотна уже якобы восстановили. По крайней мере, чиновник называет цифру 1200 км.

шойгу уверяет, что теперь россияне имеют доступ к дороге по материковой Украине, которая позволит им добраться до Крымского полуострова. Также планируют восстановить и железнодорожное сообщение, связав Крым также и с захваченными территориями Донбасса. Часть ж/д-полотна уже якобы восстановили. По крайней мере, чиновник называет цифру 1200 км. Военнопленные идут пачками. Мечтания российских военных командиров они же сами и пытаются воплощать в жизнь хотя бы на бумаге. Как минимум, регулярно отчитываются об огромном количестве деморализованных украинских бойцов, которые добровольно сдаются в плен. По словам шойгу, сейчас оккупантам якобы удалось захватить уже 6 489 наших защитников. Впрочем, ясно, что проверить правдивость такой информации не предоставляется возможным. Кроме того, были известны случаи, когда россияне собирались выдавать удерживаемых мирных украинцев за пленных солдат.

Мечтания российских военных командиров они же сами и пытаются воплощать в жизнь хотя бы на бумаге. Как минимум, регулярно отчитываются об огромном количестве деморализованных украинских бойцов, которые добровольно сдаются в плен. По словам шойгу, сейчас оккупантам якобы удалось захватить уже 6 489 наших защитников. Впрочем, ясно, что проверить правдивость такой информации не предоставляется возможным. Кроме того, были известны случаи, когда россияне собирались выдавать удерживаемых мирных украинцев за пленных солдат. Мариуполь и "Азовсталь". Глава российского Минобороны уверяет в том, что и территория "Азовстали", и Мариупольский порт были полностью разминированы оккупантами. При этом еще совсем недавно в сети всплывала информация о подорвавшихся при попытке разминировать завод бойцах армии рф.

Глава российского Минобороны уверяет в том, что и территория "Азовстали", и Мариупольский порт были полностью разминированы оккупантами. При этом еще совсем недавно в сети всплывала информация о подорвавшихся при попытке разминировать завод бойцах армии рф. Оккупация Луганщины. Также шойгу утверждает, будто бы под контролем россиян сейчас находится 97% Луганской области, а также оккупирован Северодонецк. При этом точно известно, что бои за город сейчас очень ожесточенные и говорить о преимуществе какой-то одной из сторон пока невозможно. Однако россияне, как обычно, пытаются приписать себе побольше несуществующих побед.

Отметим, что за нынешние сутки различными громкими заявлениями выделились многие российские деятели. Так, к примеру, экс-президент рф дмитрий медведев честно признался в своей ненависти и желании истреблять украинцев и жителей Запада.

Также "Телеграф" писал о том, что в Кремле якобы не готовы выносить вопрос обсуждения принадлежности Херсона и Мелитополя на переговоры с Украиной. Впрочем чуть позже пресс-секретарь путина опроверг эту информацию.