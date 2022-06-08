Говорить еще рано: в Крыму опровергли "победное" заявление шойгу о полуострове

Обычные автомобили еще не могут выезжать из Крыма по материковой Украине

Заявления министра обороны страны-агрессора рф сергея шойгу об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой части Украины не совсем соответствуют реальности.

Об этом заявил глава оккупационной "власти" Крыма сергей аксенов. По его словам, военные транспортные средства и грузы передвигаются из Крыма, однако о полноценном движении речи не идет.

Напомним, что накануне шойгу заявил, будто бы россияне теперь имеют возможность добраться из рф в Крым через оккупированные районы материковой Украины автомобильным транспортом. Более того, якобы даже восстановили участки железной дороги.

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Однако аксенов уточнил, что на самом деле этим маршрутом передвигаются только военные: "Говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока еще рано".

Стоит заметить, что после аннексии украинского Крыма у россии не было прямого автомобильного сообщения с полуостровом, ввиду чего был построен Керченский мост.

Оккупация южных районов Украины нужна была для прокладки коридора по суше

Как сообщал "Телеграф", российские военные уже готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях, чтобы попробовать незаконно присвоить себе еще больше украинской земли.