Укр

Говорить еще рано: в Крыму опровергли "победное" заявление шойгу о полуострове

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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сергей шойгу был не прав, заявил аксенов Новость обновлена 08 июня 2022, 11:36
сергей шойгу был не прав, заявил аксенов

Обычные автомобили еще не могут выезжать из Крыма по материковой Украине

Заявления министра обороны страны-агрессора рф сергея шойгу об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой части Украины не совсем соответствуют реальности.

Об этом заявил глава оккупационной "власти" Крыма сергей аксенов. По его словам, военные транспортные средства и грузы передвигаются из Крыма, однако о полноценном движении речи не идет.

Напомним, что накануне шойгу заявил, будто бы россияне теперь имеют возможность добраться из рф в Крым через оккупированные районы материковой Украины автомобильным транспортом. Более того, якобы даже восстановили участки железной дороги.

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Однако аксенов уточнил, что на самом деле этим маршрутом передвигаются только военные: "Говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока еще рано".

Стоит заметить, что после аннексии украинского Крыма у россии не было прямого автомобильного сообщения с полуостровом, ввиду чего был построен Керченский мост.

Оккупация южных районов Украины нужна была для прокладки коридора по суше
Оккупация южных районов Украины нужна была для прокладки коридора по суше

Как сообщал "Телеграф", российские военные уже готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях, чтобы попробовать незаконно присвоить себе еще больше украинской земли.

Теги:
#Россия #Крым #Сергей Шойгу #Сергей Аксенов