Говорить еще рано: в Крыму опровергли "победное" заявление шойгу о полуострове
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Обычные автомобили еще не могут выезжать из Крыма по материковой Украине
Заявления министра обороны страны-агрессора рф сергея шойгу об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой части Украины не совсем соответствуют реальности.
Об этом заявил глава оккупационной "власти" Крыма сергей аксенов. По его словам, военные транспортные средства и грузы передвигаются из Крыма, однако о полноценном движении речи не идет.
Напомним, что накануне шойгу заявил, будто бы россияне теперь имеют возможность добраться из рф в Крым через оккупированные районы материковой Украины автомобильным транспортом. Более того, якобы даже восстановили участки железной дороги.
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Однако аксенов уточнил, что на самом деле этим маршрутом передвигаются только военные: "Говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока еще рано".
Стоит заметить, что после аннексии украинского Крыма у россии не было прямого автомобильного сообщения с полуостровом, ввиду чего был построен Керченский мост.
Как сообщал "Телеграф", российские военные уже готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях, чтобы попробовать незаконно присвоить себе еще больше украинской земли.