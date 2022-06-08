Арахамия помогает Абрамовичу избавиться от санкций: The Times узнали о важном письме
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Российский олигарх Роман Абрамович, выступающий переговорщиком между Киевом и Москвой, пытается отменить санкции ЕС против себя. Для этого юристы бизнесмена используют письмо украинского нардепа, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Как передает британское издание The Times, в письме Арахамии говорится о помощи Абрамовича в спасении украинцев.
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