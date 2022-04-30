"Эра Абрамовича закончилась": стало известно, кто станет новыми владельцами "Челси"

Победила заявка Тодда Боли и Хансйорга Висса

Известный журналист-инсайдер Николо Скир сообщил о том, что имя новых владельцев "Челси" уже известно. Клуб продадут американскому бизнесмену Тодду Болу и его швейцарскому коллеге Хансйоргу Виссу.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом в субботу, 30 апреля, он написал на странице в своем Twitter

"Эра Романа Абрамовича в Челси закончилась. Американский инвестор Тодд Боли и швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс выиграли погоню за приобретение "Челси", — говорится в тексте публикации.

Пока известно, что общая стоимость сделки составила 3,5 миллиарда фунтов.

Публикация Nicolò Schira в соцсети

Стоит отметить, что ранее в сети распространялась информация, что новыми владельцами "Челси" могут стать легенды Формулы-1 и тенниса Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский олигарх Роман Абрамович, попавший в список подсанкционных лиц ЕС, обратился с просьбой к своим иностранным друзьям и попросил одолжить по миллиону долларов, чтобы "удержаться на плаву".