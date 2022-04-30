Укр

"Эра Абрамовича закончилась": стало известно, кто станет новыми владельцами "Челси"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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"Челси" Новость обновлена 30 апреля 2022, 11:56
"Челси"

Победила заявка Тодда Боли и Хансйорга Висса

Известный журналист-инсайдер Николо Скир сообщил о том, что имя новых владельцев "Челси" уже известно. Клуб продадут американскому бизнесмену Тодду Болу и его швейцарскому коллеге Хансйоргу Виссу.

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Об этом в субботу, 30 апреля, он написал на странице в своем Twitter

"Эра Романа Абрамовича в Челси закончилась. Американский инвестор Тодд Боли и швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс выиграли погоню за приобретение "Челси", — говорится в тексте публикации.

Пока известно, что общая стоимость сделки составила 3,5 миллиарда фунтов.

Публикация Nicolò Schira в соцсети

Стоит отметить, что ранее в сети распространялась информация, что новыми владельцами "Челси" могут стать легенды Формулы-1 и тенниса Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский олигарх Роман Абрамович, попавший в список подсанкционных лиц ЕС, обратился с просьбой к своим иностранным друзьям и попросил одолжить по миллиону долларов, чтобы "удержаться на плаву".

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