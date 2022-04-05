Оставшийся без денег из-за санкций Абрамович клянчит деньги у друзей - СМИ

Абрамовичу нечем платить своим сотрудникам зарплату, которая составляет 750 тысяч долларов в неделю

Российский олигарх Роман Абрамович, который попал в список подсанкционных лиц Евросоюза, просит своих голливудских и американских влиятельных друзей одолжить ему по миллиону долларов, чтобы "удержаться на плаву", поскольку его активы заморожены мировыми властями.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Так, изданию стало известно, что владелец футбольного клуба "Челси" Абрамович, чьи банковские счета в США и Великобритании заморожены, отчаянно выпрашивает у своих видных и влиятельных друзей деньги, чтобы иметь возможность выплатить зарплату своему персоналу в размере 750 000 долларов в неделю, который обслуживает его многочисленные роскошные супер-яхты.

"Он обращался за деньгами к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и к семье Ротшильдов, и еще ко многим, но — хотя они с Романом и добрые друзья — они не согласились дать ему денег, поскольку или не имеют столько наличных денег, или, кроме этого, неясно, какими будут последствия по международным законам", — пояснил собеседник издания.

По данным Bloomberg, состояние Романа Абрамовича, которым он пока не может пользоваться, составляет 14,3 миллиарда долларов.

Напомним, что не смотря на то, что Евросоюз наложил санкции на Абрамовича, санкций со стороны США ему удалось избежать. Кроме того, санкции с российского олигарха сняла также Великобритания.