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"Ера Абрамовича скінчилася": стало відомо, хто стане новими власниками "Челсі"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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"Челсі" Новина оновлена 30 квітня 2022, 11:56
"Челсі"

Перемогла заявка Тодда Боелі та Хансйорга Вісса

Відомий журналіст-інсайдер Ніколо Скіра повідомив про те, що ім'я нових власників "Челсі" вже відоме. Клуб продадуть американському бізнесмену Тодду Болу та його швейцарському колезі Хансйоргу Віссу.

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Про це у суботу, 30 квітня, він написав на сторінці у своєму Twitter

"Ера Романа Абрамовича в Челсі закінчилася. Американський інвестор Тодд Болі та швейцарський бізнесмен Хансйорг Вісс виграли гонитву за придбання "Челсі", — йдеться в тексті публікації.

Наразі відомо, що загальна вартість угоди склала 3,5 мільярди фунтів.

Публікація Nicolò Schira в соцмережі

Варто відзначити, що раніше в мережі ширилася інформація, що новими власниками "Челсі" можуть стати легенди Формули-1 та тенісу Льюїс Хемілтон та Серена Вільямс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський олігарх Роман Абрамович, який потрапив до списку підсанкційних осіб ЄС, звернувся з проханням до своїх іноземних друзів та попросив позичити по мільйону доларів, аби "втриматися на плаву".

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