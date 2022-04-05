Абрамович, який залишився без грошей через санкції, клянчить гроші у друзів — ЗМІ

Абрамовичу нема чим платити своїм співробітникам зарплату, яка становить 750 тисяч доларів на тиждень

Російський олігарх Роман Абрамович, який потрапив до списку підсанкційних осіб Євросоюзу, просить своїх голлівудських та американських впливових друзів позичити йому по мільйону доларів, щоб "утриматися на плаву", оскільки його активи заморожені світовою владою.

Про це повідомляє видання Page Six.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте в нашому Telegram

Так, виданню стало відомо, що власник футбольного клубу "Челсі" Абрамович, чиї банківські рахунки в США та Великій Британії заморожені, відчайдушно випрошує у своїх відомих та впливових друзів гроші, щоб мати можливість виплатити зарплату своєму персоналу у розмірі 750 000 доларів на тиждень, який обслуговує його численні розкішні суперяхти.

"Він звертався за грошима до голлівудського продюсера та режисера Бретта Ратнера і до родини Ротшильдів, і ще до багатьох, але — хоча вони з Романом і добрі друзі — вони не погодилися дати йому грошей, оскільки або не мають стільки готівки, або, крім цього, неясно, якими будуть наслідки за міжнародними законами", — пояснив співрозмовник.

За даними Bloomberg, статки Романа Абрамовича, яким він поки не може користуватися, становить 14,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що Євросоюз наклав санкції на Абрамовича, санкцій з боку США йому вдалося уникнути. Крім того, санкції з російського олігарха зняла також Великобританія.