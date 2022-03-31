Арахамія розповів про роль Абрамовича на переговорах між росією та Україною

В Україні розповіли, що робить російський мільярдер на переговорах

Російський олігарх Роман Абрамович спочатку був неофіційним каналом зв’язку на переговорах щодо завершення війни між росією та Україною, але тепер став ще однією особою у переговорному процесі.

Про це розповів в ефірі єдиного марафону українських новин член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, Абрамович грає "дуже позитивну роль" у переговорах, однак йому незрозуміло, чому він став робити це публічно.

"З самого початку була така в нього роль, що в переговорах називається back channel, тобто додатковий канал зв’язку, неофіційний, який допомагає якісь складні речі промовляти нормальною людською мовою, а не дипломатичною", — сказав Арахамія.

Він додав, що завдяки роботі ЗМІ цей канал став відомим усьому світу, що перевело Абрамовича в статус ще однієї особи на переговорах.

Глава "СН" додав, що російський олігарх намагається себе позиціювати як нейтральна сторона, хоча українська сторона його таким не сприймає.

Як повідомлялося раніше, нещодавно група журналістів-розслідувачів Bellingcat повідомила, що Абрамовича та трьох членів української делегації намагалися отруїти на переговорах на початку березня.

Представники російського олігарха цю інформацію пізніше підтвердили.

Серед постраждалих від отруєння також називається ім’я українського нардепа Рустема Умерова, однак він сам це спростовує.