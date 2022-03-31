Арахамия рассказал о роли Абрамовича на переговорах между россией и Украиной

В Украине рассказали, что делает российский миллиардер на переговорах

Российский олигарх Роман Абрамович изначально был неофициальным каналом связи на переговорах по завершению войны между россией и Украиной, но теперь стал еще одним лицом в переговорном процессе.

Об этом рассказал в эфире единого марафона украинских новостей член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Абрамович играет "очень положительную роль" в переговорах, однако ему непонятно, почему он стал делать это публично.

"С самого начала была такая у него роль, что в переговорах называется back channel, то есть дополнительный канал связи, неофициальный, который помогает некие сложные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не на дипломатическом", — сказал Арахамия.

Он добавил, что благодаря работе СМИ, этот канал стал известным всему миру, что перевело Абрамовича в статус еще одного лица на переговорах.

Глава "СН" добавил, что российский олигарх пытается себя позиционировать, как нейтральную сторону, хотя украинская сторона его таковым не воспринимает.

Как сообщалось ранее, недавно группа журналистов-расследователей Bellingcat сообщила, что Абрамовича и трех членов украинской делегации пытались отравить на переговорах в начале марта.

Представители российского олигарха эту информацию позже подтвердили.

Среди пострадавших от отравления также называется имя украинского нардепа Рустема Умерова, однако сам он это опровергает.