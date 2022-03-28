Абрамовича отравили: чем известен тайный переговорщик между Зеленским и Путиным

Абрамович мог стать посредником между Украиной и россией из-за личного интереса и обширных связей

Продолжающееся второй месяц героическое сопротивление Украины российской агрессии нарушило планы оккупантов и побудило их искать выход из ситуации. Одним из таковых стали мирные переговоры, которые состоятся 29 марта в Стамбуле, однако по данным СМИ начало им было положено с негласного посредничества российского олигарха Романа Абрамовича.

"Телеграф" разбирался, почему именно Абрамович мог стать этим самым посредником.

От игрушек и российской нефти к английскому футболу

Свой бизнес Роман Абрамович начал в конце 80-х годов в возрасте 23 лет, занявшись производством игрушек, правда быстро переквалифицировался в торговца всем, что находило спрос. Лучше всего бизнесмену удавалось продавать нефтепродукты, а в 1992 году он даже был подозреваемым по делу о хищении 55 цистерн с дизтопливом.

В 1996 году Роман Абрамович вошел в состав совета директоров компании "Сибнефть", а уже спустя 3 года считался обладателем состояния в 1,4 млрд дол., занимаясь параллельно бизнесом во многих других отраслях, в том числе алюминиевой промышленности.

В отличие от многих олигархов Абрамович с приходом к власти владимира путина смог сохранить свои позиции в экономике, занимался политикой, становился депутатом Госдумы рф и губернатором Чукотки.

Одновременно с этим бизнесмен имеет хорошую репутацию на Западе, выстраивать которую он начал еще в 2003 году, купив фактически обанкротившийся ФК "Челси" и вложивший в него немало средств.

Металлургия и еврейские общины: как олигарх связан с Украиной

Выйдя из нефтяного бизнеса в россии после продажи "Сибнефти" в 2005 году "Газпрому", Абрамович в 2007 году начал свой бизнес в Украине – тогда группа "Евраз" бизнесмена купила ряд активов:

Днепропетровский МЗ им. Петровского (сейчас Днепровский МЗ, Днепр);

Днепропетровский коксохимический завод (Днепр);

Днепродзержинский коксохимический завод (сейчас Днепровский КХЗ, Каменское);

Баглейкокс (сейчас Южкокс, Каменское);

ГОК Сухая Балка (Кривой Рог).

Продавцом всех этих активов стали днепропетровский бизнесмен Игорь Коломойский, и его партнер Геннадий Боголюбов.

Правда совместный бизнес Абрамовича и Коломойского, по данным СМИ, постоянно сталкивался со скандалами, а в 2020 году российский бизнесмен продал свой последний актив в Украине.

Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, на роль посредника Абрамович был выбран якобы за его обширные связи с еврейскими общинами в Украине, к которым близок и Коломойский.

Чем во время войны с рф занимается Коломойский точно неизвестно, его некогда близкий сподвижник, а ныне мэр Днепра Борис Филатов отметил, что предприниматель в городе, но чем именно занимается – ему неизвестно.

Мотивы Абрамовича

Если Роман Абрамович действительно стал посредником в переговорах Украины и россии, то скорее всего на это его могли толкнуть опасения за свое состояние. По данным российских СМИ его личное состояние в 2021 году оценивалось в 14,5 млрд дол.

По данным СМИ бизнесмен делает все, чтобы его бизнес не пострадал от западных санкций, наложенных на россию с началом ее широкомасштабной агрессии против Украины. Так, буквально за несколько часов до начала нападения он передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.

При этом причастность Романа Абрамовича к украинско-российским переговорам, судя по всему, не нравится одной из заинтересованных сторон. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что бизнесмен и трое членов украинской делегации, присутствовавших на переговорах в начале марта, были отравлены.