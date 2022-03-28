Абрамович разозлил путина запиской от Зеленского — британские СМИ

Ответ путина был слишком резким.

Российский олигарх Роман Абрамович, недавно встречавшийся с президентом США Джо Байденом, прилетел в Россию и вручил кровавому диктатору владимиру путину записку от Владимира Зеленского. На что получил резкий ответ.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

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Отмечается, что в записке от Зеленского говорилось об условиях мира от Украины. Однако реакция кровавого диктатора была крайне резкой.

"Передайте ему, что я их уничтожу", — заявил путин Роману Абрамовичу.

В британском таблоиде отмечается, что Абрамович "летал между Стамбулом, Москвой и Киевом", выступая посредником между Зеленским и Путиным.

В Стамбуле Роман Абрамович встретился с нардепом и членом украинской переговорной группы Рустемом Умеровым и пресс-секретарем Эрдогана Ибрагимом Калином. По информации издания, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе.

В свою очередь пресс-секретарь Эрдогана выдвинул идею, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у России, как это было в Великобритании с Гонконгом с 1898 по 1997 год. Издание пишет, что путин якобы склоняется именно к такому варианту, однако его ярость из-за неудач его военных и ненависть к Зеленскому сдерживают его.

После этого, по данным Daily Mail, Абрамович и Умеров транзитом через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским и получили записку для путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Абрамович, который попал в список подсанкционных лиц Евросоюза, однако ему удалось избежать их со стороны США. Кроме того, санкции с российского олигарха сняла также Великобритания.