Абрамовича отруїли: чим відомий таємний переговорник між Зеленським та путіним

Абрамович міг стати посередником між Україною та росією через особистий інтерес та великі зв’язки.

Геройський опір України російській агресії, що триває другий місяць, порушив плани окупантів і спонукав їх шукати вихід із ситуації. Одним із таких стали мирні переговори, які відбудуться 29 березня в Стамбулі, проте за даними ЗМІ початок їм було покладено при негласному посередництві російського олігарха Романа Абрамовича.

"Телеграф" розбирався, чому саме Абрамович міг стати цим посередником.

Від іграшок та російської нафти до англійського футболу

Свій бізнес Роман Абрамович почав наприкінці 80-х років у віці 23 років, зайнявшись виробництвом іграшок, щоправда, швидко перекваліфікувався на торговця всім, що знаходило попит. Найкраще бізнесменові вдавалося продавати нафтопродукти, а 1992 року він навіть був підозрюваним у справі про розкрадання 55 цистерн із дизпаливом.

У 1996 році Роман Абрамович увійшов до складу ради директорів компанії "Сибнефть", а вже через 3 роки вважався власником статків у 1,4 млрд дол., займаючись паралельно бізнесом у багатьох інших галузях, у тому числі в алюмінієвій промисловості.

На відміну від багатьох олігархів Абрамович з приходом до влади володимира путіна зміг зберегти свої позиції в економіці, займався політикою, ставав депутатом Держдуми росії та губернатором Чукотки.

Одночасно з цим бізнесмен має хорошу репутацію на Заході, вибудовувати яку він почав ще в 2003 році, купивши ФК "Челсі", що фактично збанкрутував, і вклавши у нього чимало коштів.

Металургія та єврейські громади: як олігарх пов’язаний з Україною

Вийшовши з нафтового бізнесу в росії після продажу "Сибнефти" у 2005 році "Газпрому", Абрамович у 2007 році розпочав свій бізнес в Україні — тоді група "Євраз" бізнесмена купила низку активів:

Дніпропетровський МЗ ім. Петровського (нині Дніпровський МЗ, Дніпро);

Дніпропетровський коксохімічний завод (Дніпро);

Дніпродзержинський коксохімічний завод (зараз Дніпровський КХЗ, Кам’янське);

Баглейкокс (зараз Південкокс, Кам’янське);

ГЗК Суха Балка (Кривий Ріг).

Продавцем усіх цих активів стали дніпропетровський бізнесмен Ігор Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов.

Щоправда, спільний бізнес Абрамовича та Коломойського, за даними ЗМІ, постійно стикався зі скандалами, а у 2020 році російський бізнесмен продав свій останній актив в Україні.

Як пише ізраїльське видання The Jerusalem Post, на роль посередника Абрамовича було обрано нібито за його великі зв’язки з єврейськими громадами в Україні, до яких близький і Коломойський.

Чим під час війни з росії займається Коломойський точно невідомо, його колись близький сподвижник, а нині мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що підприємець у місті, але чим саме займається – йому невідомо.

Мотиви Абрамовича

Якщо Роман Абрамович справді став посередником у переговорах України та росії, то, швидше за все, на це його могли штовхнути побоювання за свої статки. За даними російських ЗМІ, його особисті статки у 2021 році оцінювався в 14,5 млрд дол.

За даними ЗМІ, бізнесмен робить все, щоб його бізнес не постраждав від західних санкцій, накладених на росію з початком її широкомасштабної агресії проти України. Так, буквально за кілька годин до початку нападу він передав контроль над своїми активами у США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

При цьому причетність Романа Абрамовича до українсько-російських переговорів, схоже не подобається одній із зацікавлених сторін. Принаймні, такий висновок можна зробити з того, що бізнесмена і трьох членів української делегації, які були присутні на переговорах на початку березня, було отруєно.