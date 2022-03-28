Абрамович розлютив путіна запискою від Зеленського - британські ЗМІ

Відповідь путіна була надто різкою.

Російський олігарх Роман Абрамович, який нещодавно мав зустріч з президентом США Джо Байденом, прилетів до росії та вручив кривавому диктатору володимиру путіну записку від Володимира Зеленського. На що отримав різку відповідь.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Зазначається, що у записці від Зеленського йшлося про умови миру від України. Однак, реакція кривавого диктатора була вкрай різкою.

"Передайте йому, що я їх знищу", — заявив путін Роману Абрамовичу.

У британському таблоїді зазначається, що Абрамович "літав між Стамбулом, Москвою та Києвом", виступаючи посередником між Зеленським і путіним.

У Стамбулі Роман Абрамович зустрівся з нардепом та членом української переговорної групи Рустамом Умеровим та прессекретар Ердогана Ібрагімом Калином. За інформацією видання, вони досягли прогресу в майбутніх особистих переговорах, які мають продовжитися цього тижня.

Своєю чергою прессекретар Ердогана висунув ідею, що Крим і Донбас повинні перебувати в довгостроковій оренді в росії, як це було у Великобританії з Гонконгом з 1898 по 1997 рік. Видання пише, що путін нібито схиляється саме до такого варіанту, однак його лють через невдачі його військових і ненависть до Зеленського стримують його.

Після цього, за даними Daily Mail, Абрамович і Умеров транзитом через Польщу прибули до Києва, де зустрілися з Зеленським і отримали від нього записку для путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саме Абрамович, який потрапив до списку підсанкційних осіб Євросоюзу, але уникнув їх з боку США. Крім того, санкції з російського олігарха зняла також Велика Британія.