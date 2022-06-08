Арахамія допомагає Абрамовичу позбутися санкцій: The Times дізналися про важливий лист

Російський олігарх Роман Абрамович, який виступає перемовником між Києвом та Москвою, намагається скасувати санкції ЄС проти себе. Для цього юристи бізнесмена використовують лист українського нардепа, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Як передає британське видання The Times, у листі Арахамії йдеться про допомогу Абрамовича у порятунку українців.

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