Зеленський повідомив важливий момент щодо візитів Абрамовича до Києва

Глава держави підтвердив, що російський олігарх приїжджав до Києва

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович двічі був у Києві, а зараз є членом переговорної делегації від росії, однак що він робив у столиці України глава держави говорити не став.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання "Телеграфа" під час пресконференції.

"Наскільки мені відомо, він входить до російської групи перемовин. Наскільки мені відомо, він був в Києві, формат його зустрічі я не готовий обговорювати", — сказав Зеленський.

Варто зазначити, що наприкінці березня учасник переговорної делегації від України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав про роль Абрамовича у переговорах із росією. Зокрема він зазначав, що в олігарха була роль неформального каналу зв’язку між керівництвами двох країн, проте після того, як про його участь дізналися ЗМІ, Абрамович перетворився на "ще одну особу у переговорному процесі"

Як повідомлялося раніше, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв підтвердив, що Абрамович 3 березня відвідував Київ.

Крім того, за даними ЗМІ, він приїжджав в Україну ще раз 17 квітня, щоб зрушити переговори між росією та нашою країною з "мертвої точки".

Після першого візиту олігарха стало відомо, що його намагалися отруїти, проте не зовсім зрозуміло, з якою метою це було зроблено. Джемілєв після цього говорив, що можливою метою замаху був український нардеп Рустем Умеров або сам Абрамович, яким, за словами голови кримськотатарського народу, "не дуже задоволені" російські спецслужби.