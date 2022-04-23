Укр

Зеленский сообщил важный момент по поводу визитов Абрамовича в Киев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 23 апреля 2022, 21:56
Владимир Зеленский

Глава государства подтвердил, что российский олигарх приезжал в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович дважды был в Киеве, а в настоящее время является членом переговорной делегации от россии, однако что он делал в столице Украины глава государства говорить не стал.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос "Телеграфа" во время пресс-конференции.

"Насколько мне известно, он входит в российскую группу переговоров. Насколько я знаю, он был в Киеве, формат его встречи я не готов обсуждать", — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что в конце марта участник переговорной делегации от Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал о роли Абрамовича в переговорах с россией. В частности он отмечал, что у олигарха была роль неформального канала связи между руководствами двух стран, однако после того, как о его участии узнали СМИ, Абрамович превратился в "еще одно лицо в переговорном процессе"

Как сообщалось ранее, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подтвердил, что Абрамович 3 марта посещал Киев.

Кроме того, по данным СМИ, он приезжал в Украину еще раз 17 апреля, чтобы сдвинуть переговоры между россией и Украиной с "мертвой точки".

После первого визита олигарха стало известно, что его пытались отравить, однако не совсем понятно, с какой целью это было сделано. Джемилев после этого говорил, что возможной целью покушения был украинский нардеп Рустем Умеров или же сам Абрамович, которым, по словам главы крымскотатарского народа, "не очень довольны" российские спецслужбы.

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