От кандидатства Украины в ЕС до объяснения звонков Путину: что говорили Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис в Киеве

"Телеграф" собрал самые важные цитаты лидеров четырех стран ЕС

В четверг, 16 июня, с официальным визитом в Украину прибыли лидеры четырех европейских стран – президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис. В рамках визита они посетили разрушенный россиянами Ирпень на Киевщине, после чего разговаривали с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

По завершении встречи в Киеве все пятеро представителей стран вышли на брифинг, где озвучили немало мнений по поводу войны в Украине. "Телеграф" отдельно собрал все главные цитаты Макрона, Драги, Шольца и Йоханниса.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона

Эмманюэль Макрон

О статусе кандидата в ЕС: "Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины".

О поставках оружия: По словам Макрона, Франция планирует предоставить Украине дополнительные CAESAR и мобильную систему для анализа ДНК.

О переговорах с РФ: "Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий".

О звонках кровавому диктатору Владимиру Путину: Макрон объяснил телефонные разговоры с Путиным необходимостью иметь канал связи с РФ "на всякий случай", особенно по вопросам продовольственной безопасности. При этом президент Франции признался, что до сих пор эти переговоры не принесли никакого конкретного результата.

О разблокировании экспорта украинского зерна: Макрон призывает Россию как постоянного члена Совбеза ООН разблокировать экспорт. "Это требует прекращения блокады украинских портов, ее должен прекратить российский флот", — заявил он.

Заявления премьер-министра Италии Марио Драги

Марио Драги

О статусе кандидата Украины в ЕС: по словам Марио Драги, Европейский Союз категорически подтверждает свою готовность помощи Украине, а Италия в свою очередь поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. "Это значит, что Италия будет однозначно поддерживать Украину в статусе кандидата с последующим вступлением в ЕС. Речь идет о пути, предусматривающем реформы на пути Украины в ЕС", — сказал Драги.

О будущем Украины и мире: "В Ирпене я почувствовал ужас и надежду, надежду на восстановление и на будущее. Мы здесь, чтобы помочь Украине восстановить ее будущее. Мы хотим мира, но Украина должна защищать себя, и именно Украина должна выбрать этот мир, который она считает приемлемым для своего народа".

Об восстановлении разрушенного россиянами Ирпеня: "Мы все отстроим. Уничтожили сады, уничтожили детские садики. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они точно знают, где находятся объекты, которые нужно отстроить. В каждой семье есть приложение, где они описывают, что произошло, и они имеют в этом прогресс".

О разблокировке портов для экспорта украинского зерна: "Что касается отгрузки зерна и заблокированных судов в украинских портах, есть время, чтобы разблокировать порты. Урожай будет в сентябре, я думаю, мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматизма. Чтобы избежать кризиса, мы должны обеспечить транспортировку зерна. Россия, к сожалению, не идет на встречу. Мы должны действовать все вместе, все европейцы"

Заявления канцлера Германии Олафа Шольца

Олаф Шольц

О поставках оружия Украине: Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставлять Украине столько оружия, сколько она будет нуждаться. Также добавил, что Украина получит немецкие системы противовоздушной защиты.

О зверствах россиян в Ирпене: "Насилие ужасное и бессмысленное: в Ирпене разрушены жилые дома, разрушен целый город, а не военная инфраструктура, пострадали невинные мирные жители. Это очень много говорит о жестокости ужасной захватнической войны, которую Россия ведет очень брутально. Никакого уважения к человеческим жизням".

О статусе кандидата Украины в ЕС Шольц заявил, что он поддерживает статус кандидатов на вступление в ЕС сразу двух стран — Украины и Молдовы.

О нападении РФ на Украину: "Нападение на Украину означает смену эпох. Потому что Россия пытается силой передвинуть границы в центре Европы, и это недопустимо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня стала на сторону Украины".

Заявления президента Румынии Клауса Йоханниса

Клаус Йоханнис

О разрушенном россиянами Ирпене: "Нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я настойчиво снова призываю привлечь к ответственности всех российских преступников перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает".

О статусе кандидата Украины в ЕС: "Обеспечение Евроинтеграции Украины, Республики Молдова и Грузии на заседании Еврокомиссии на следующей неделе является ключом к созданию крепкого щита вокруг наших собственных ценностей. Речь идет о нашей способности проектировать безопасность и стабильность в нашем соседстве. Времени на колебания не остается".

О нападении РФ на Украину: "Румыния выражает полную солидарность с Украиной и украинским народом. Есть большой траур по тому, что разрушены школы, больницы в этой зверской войне, в этом грубом нападении. Не оправдана ничем, не спровоцирована агрессия россии – ее надо остановить".

Ранее "Телеграф" сообщал, что канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Румынии Клаусу Иоганнису и премьеру Италии Марио Драги удалось лично убедиться, какие последствия принес в Украину "русский мир".