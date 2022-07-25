Зеленський звільнив одного з керівників РНБО – його давно звинувачували у роботі на росію

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Відповідний указ у понеділок, 25 липня, було опубліковано на офіційному сайті українського лідера.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться у тексті документа.

Зазначимо, що Руслан Демченко неодноразово фігурував у різноманітних скандалах. Зокрема журналіст Юрій Бутусов публічно називав Демченка російським агентом.

"Він є не просто куратором створення Харківських угод щодо Криму, він ще й контролював їх виконання. Коли російські війська зосереджувалися в Криму, він, будучи першим заступником міністра закордонних справ за часів президентства Віктора Януковича, приховував усі їхні порушення, пересування. Не зробив жодних кроків, щоб оголосити про порушення Росією умов угод. Він є реально учасником агресії росії в Криму", – говорив Бутусов.

Ще до повномасштабного вторгнення Бутусов наголосив, що після призначення Демченка головою Комітету з розвідки при президенті розпочалася серія провалів українських спецслужб. Одним із резонансних випадків був зрив операції із затримання "вагнерівців".

"Саме Демченко був учасником наради в кабінеті президента, на якому було прийнято рішення про перенесення, а точніше, фактичний зрив, спецоперації із захоплення "вагнерівців". Він повинен сидіти не поруч із президентом, а у в’язниці й давати свідчення контррозвідці", — говорив Бутусов у листопаді 2021 року.

Восени минулого року журналісти проєкту "Схеми" опублікували ціле розслідування щодо діяльності Демченка.

Варто звернути увагу, що за кілька днів до указу президента про звільнення першого заступника секретаря РНБО ізраїльський журналіст Аттіла Сомфальві повідомив резонансну новину про те, що Моссад допомагав вирахувати зрадників під носом у Зеленського. Чи пов’язана діяльність ізраїльської розвідки зі звільненням Демченка — поки що питання.