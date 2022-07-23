Моссад допоміг вирахувати ворогів в оточенні Зеленського: в Ізраїлі повідомили сенсацію

Ізраїльтяни працювали разом із американськими колегами

Про те, що президента України Володимира Зеленського після початку повномасштабної війни кілька разів намагались вбити, раніше повідомляв секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, таких спроб було п’ять. Щоправда, Данілов не розповів, яким чином вдалося попередити ці спроби. Але в Ізраїлі натякнули – голову української держави допомагає захищати Моссад.

Про те, що політична розвідка Ізраїлю брала участь у пошуку ворожих агентів, у своєму Twitter написав політичний журналіст Аттила Сомфальві. Він послався на власне ізраїльське джерело, знайоме з тим, що відбувається у Києві. "Моссад, працівники американських спецслужб та інших органів допомагали українцям виявляти кротів та пособників росії, які діяли проти інтересів України", — написав Сомфальві. Він також уточнив, що йдеться про кола, наближені до Зеленського.

Як повідомляв "Телеграф", у Міністерстві внутрішніх справ України також заявляли, що поліції вдалось запобігти теракту проти керівництва держави. Тоді в нагоді стала інформація від неназваних оперативних джерел. Втім, розкрити деталі справи МВС зможе тільки після закінчення війни, повідомив заступник міністра Євген Єнін.