Поліція запобігла теракту проти керівництва України: що відомо

Населення активно допомагає поліції

У середу, 15 червня, на 112-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що поліція запобігла теракту проти керівництва країни.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі каналу "Рада".

Повідомляється, що теракту вдалося запобігти завдяки інформації, отриманій від оперативних джерел, проте подробиць Єнін не розповів. Заступник міністра додав, що подробиці цієї операції можна буде розповісти лише після нашої перемоги.

"Я впевнений, що після перемоги можна буде розповісти про це значно більше", — сказав Єнін.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 14 червня дав інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF. "Телеграф" зібрав п’ять головних заяв глави держави із нового інтерв’ю. Додамо, що президент Франції Емманюель Макрон, схоже, ухвалив рішення відвідати Україну та зустрітися із Зеленським.

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Нагадаємо, команда Зеленського працює над тим, щоб "Велика сімка" допомогла у майбутньому забезпечити безпеку Україні. Нещодавно президент України запровадив санкції проти глави кремля володимира путіна.