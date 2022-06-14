Відносини з Німеччиною, зброя та санкції Заходу: п`ять головних заяв Зеленського з нового інтерв'ю

Гарант розраховує на допомогу німецького уряду і навіть не сумнівається у перемозі над агресором

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 червня, на 111 день війни з росією дав інтерв'ю німецькому телеканалу "ZDF". Під час своєї промови гарант розповів про війну в країні та постачання зброї, торкнувся теми відносин України і Німеччини, а також прокоментував необхідність превентивних санкцій Заходу ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Не забув український лідер озвучити й найголовніші цінності для населення України.

У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати найголосніші заяви Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського.

Про "попередження" Заходу щодо російського вторгнення

Справедливо буде, якби всі почули мене як лідера України заздалегідь про те, що ми попереджали і про превентивні санкції, щоб не почалася війна, і про презентацію стратегії щодо Чорного моря. Подібно до Чорноморського флоту разом з нашими партерами. Ми пропонували, тому що ми росія заблокує море. Також ми говорили про ракетну програму, також я говорив рік до цього і презентував програму, що там потрібно з точки зору ППО, щоб захистити. Якби навпаки мене почули, тоді б в України було більше шансів зупинити наступ російської федерації. Якби всі попереджали Україну, що буде повномасштабне вторгнення, то питання, а чому не закрили небо, а чому нам не давали тоді зброю до цього вторгнення і чому не вводили санкції попередні, щоби превентивно зупинити президента рф. Тому готувались ми самі, давайте будемо чесними. Ніхто нас не підтримував на самому початку. Зараз я вдячний усім партнерам за те, що нас підтримують.

Про відносини України з Німеччиною

Я думаю, що є деякий скепсис у відносинах між керівництвом Німеччини до України. Я не вважаю, що цей скепсис приніс саме Олаф Шольц. Я не вважаю, що це щось нове. Звичайно у нас, я вважаю, прекрасні відносини між народами і дуже непогані відносини між керівництвом, але я вважаю, що цей скепсис щодо нас, особливо це проявляється у питанні щодо майбутнього членства в Європейському Союзі або НАТО. Весь цей скепсис він був ще до пана Шольца. На жаль, було таке відношення. І я вірю, що таке відношення виправиться. Тому маємо те, що ми маємо у цьому питанні.

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Про підтримку та невизначеність німецького канцлера Шольца

Будемо сподіватися на військову підтримку для України з боку Німеччини і такий зміст він вкладає (канцлер ФРН Олаф Шольц, — ред.), а також я дуже очікую на те, що його особиста буде підтримка і його особиста впевненість в тому, що Україна може бути в Європейському Союзі і щодо надання статусу кандидата Україні вже в червні місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Я розраховую, що у пана Шольца знайдеться ця впевненість у його відповіді. Проте є й санкційна робота, є й фінансова підтримка, яка потрібна Україні і безпекові всі питання, на яких він прекрасно розуміється. Що ж ми очікуємо на його приїзд. Я б уточнив одну важливу річ – нам потрібно від канцлера Шольца впевненість в тому, що вони підтримають Україну. Він і його уряд повинен сам для себе обрати не бути балансом між Україною і відносинами з російською федерацією, а обрати для себе, хто в пріоритеті.

Про постачання зброї з Німеччини

Німеччина, якщо чесно, підключилася пізніше за деяких наших сусідніх держав щодо постачання зброї, і це факт. Це було не тільки в риториці, але й було по факту. Першими нам стали допомагати Сполучені Штати Америки, Словацька Республіка, Польща, Британія – від них перших була допомога, і Болгарія допомагала, Румунія, зрозуміло чому. І Балтійські держави, вони були в принципі першими. І серед цих держав в Європі – і Німеччина, і Франція – вони були трішечки пізніше. Політично вони підключились одразу, але нам потрібна була тоді на самого початку війни не політика, а саме допомога.

Про перемогу України та переговори з агресором

У мене немає ніяких сумнівів, що ми правильно робимо і саме це найголовніші зміни, які є у президента мирного часу і президента воєнного часу. Немає бути сумнівів, просто треба діяти, тому що час точно грає на руку твоєму ворогу, а не нам. В чому є правда і в чому є істина, у тому, що ми на своїй землі, в тому що це наш народ, це наша територія і дуже боляче втрачати людей. І так і є. Але ми втратимо все, якщо поступимося росії в цій війні. У мене немає, ще раз підкреслю жодних сумнівів, ми готові говорити тільки тоді, коли друга сторона готова закінчувати цю війну.

Раніше "Телеграф" зібрав сім головних заяв президента України Володимира Зеленського зі "звітнього" інтерв'ю, в якому гарант розповів про гарантії безпеки, завершення війни з росією, переговори з російським лідером путіним та чисельність української армії.