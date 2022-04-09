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Україна отримає статус кандидата в ЄС незабаром: віце-прем'єр назвала термін

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Україна отримає статус кандидата в ЄС незабаром: віце-прем'єр назвала термін Новина оновлена 09 квітня 2022, 14:18

Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС улітку

Україна отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу вже у червні 2022 року.

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Про це у суботу, 9 квітня, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на своїй сторінці в соцмережі.

"Україна отримала анкету про членство в ЄС. Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому готові рухатися швидко. Очікуйте, що отримаєте статус кандидата в червні. Це частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переломити демократичний курс України", — написала вона.

Публікація чиновниці в соцмережі

Варто відзначити, що очікування Стефанішиної пов'язане з тим, що саме у червні планується проведення саміту лідерів Європейського Союзу, які й можуть підтримати відповідне рішення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно заявила, що члени Єврокомісії планують підготувати висновок щодо членства України в Європейському Союзі вже цього літа.

Теги:
#Україна #ЄС #Війна #Членство в ЄС
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