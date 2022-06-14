Зеленський відповів на докори Байдена щодо проваленої підготовки до війни, згадавши прохання до Заходу

Український лідер різко відповів президенту США на попередження про війну з рф

Західні союзники не забезпечили Україну зброєю та не закрили повітряний простір, попри свої попередження щодо повномасштабного вторгнення росії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час свого інтерв'ю для німецької телекомпанії ZDF, відповідаючи на питання журналістів щодо його реакції на заяву американського президента Джо Байдена щодо ігнорування Зеленським попереджень Заходу про небезпеку великої війни з російською федерацією.

"Було б справедливо, якби вони (європейські лідери, — ред. редакцією) заздалегідь прислухалися до мене як до глави української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб не почалася війна, представлення нашої стратегії щодо Чорного моря, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером", — заявив він.

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За словами президента, Україна впродовж всього останнього року попереджала Захід, що російська федерація заблокує акваторію Чорного моря, а також передбачала ймовірну ракетну програму збоку країни-агресора, закликаючи закрити небо над Україною, проте на ці застереження ніхто не реагував.

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Глава держави також відзначив, що Україна мала би набагато більше шансів зупинити рф, якби світові лідери почули його.

"Сигнали, про які ви говорите, були різними. Послухайте, якби все сталося саме так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, питання в тому, чому не було закрито повітряний простір, чому нам не поставили зброю до цього вторгнення, і чому не були введені тимчасові санкції, щоб президент росії був превентивно зупинений? Ось як я б відповів на це питання", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше іноземні ЗМІ оприлюднили матеріал із американського президента Джо Байдена, в якій він стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито ігнорував попередження США про те, що рф готується до повномасштабного вторгнення в лютому.

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