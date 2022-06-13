Макрон все ж таки наважився на поїздку до Зеленського: названо дату

Перед поїздкою у Київ французький лідер офіційно відвідає Молдову

Президент Франції Емманюель Макрон, який пообіцяв Україні підтримку озброєнням, ухвалив рішення прибути на зустріч з Володимиром Зеленським. Попередньо відомо, що візит французького лідера у Київ запланований на 15 червня.

Про це повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель у коментарі "Суспільному".

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За його словами, Макрон прибуде в Україну одразу після офіційного візиту в Молдову.

Варто зазначити, що видання Europe-1 після телефонної розмови Макрона та Зеленського, яка відбулася 10 червня, повідомляло ймовірну мету візиту президента Франції у Київ. За інформацією джерел, французький лідер має намір офіційно заявити про рішення республіки надати Україні військову допомогу у вигляді гаубиць Caesar.

Додамо, що цей візит Емманюеля Макрона у Київ буде першим від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прагнення президента Франції Емманюеля Макрона "зберегти обличчя" російському кривавому диктатору володимиру путіну вже викликали шквал критики як в Україні, так і за її межами. Проте українці все ж таки вирішили піти далі та знайшли компромісне рішення, яке запропонували президенту Володимиру Зеленському.