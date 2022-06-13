Макрон все же решился на поездку к Зеленскому: названа дата

Перед поездкой в Киев французский лидер официально посетит Молдову

Президент Франции Эмманюэль Макрон, пообещавший Украине поддержку вооружением, принял решение прибыть на встречу с Владимиром Зеленским. Предварительно известно, что визит французского лидера в Киев намечен на 15 июня.

Об этом сообщил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии "Суспільному".

Проверенные новости о войне и не только в нашем Telegram

По его словам, Макрон прибудет в Украину сразу после официального визита в Молдову.

Стоит отметить, что издание Europe-1 после состоявшегося 10 июня телефонного разговора Макрона и Зеленского сообщало вероятную цель визита президента Франции в Киев. По информации источников, французский лидер намерен официально заявить о решении республики предоставить Украине военную помощь в виде гаубиц Caesar.

Добавим, что визит Эмманюэля Макрона в Киев будет первым с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стремление президента Франции Эмманюэля Макрона "сохранить лицо" российскому кровавому диктатору владимиру путину уже вызвало шквал критики как в Украине, так и за ее пределами. Однако украинцы все же решили пойти дальше и нашли компромиссное решение, которое предложили президенту Владимиру Зеленскому.