Макрон созвонился с Зеленским и дал ему обещание

Президенты договорились поддерживать связь в контексте заключения Европейской комиссии по заявке нашего государства на вступление в ЕС

Французский президент Эмманюэль Макрон, систематически призывающий украинцев "не унижать россию и сохранить лицо путина", пообщался по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили дальнейшую помощь Киеву в виде боевого вооружения, включая тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, Макрон поговорил с Зеленским о последних событиях и ситуации на фронте, а также поинтересовался потребностями Украины, имея в виду военную технику, политическую поддержку, а также финансовую и гуманитарную помощь. По его словам, Париж и дальше планирует поддерживать Киев, удовлетворяя его потребности, включая поставки тяжелого вооружения.

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Лидеры государств договорились поддерживать связь в ожидании решения Европейской комиссии по членству Украины в Европейском Союзе. Обсуждение украинской заявки запланировано на 23 и 24 июня

Кроме того, согласно информации издания "Europe 1", президент Франции обдумывает вероятность поездки в Украину для того, что официально заявить о решении республики оказать Киеву военную помощь в виде гаубиц Caesar.

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Стоит отметить, что, если Макрон все же решится поехать в Украину, это будет первый его визит с начала вторжения россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме поддержки Франции помочь боевым вооружениям Украине решила и Германия. В частности, по словам украинского посла Андрея Мельника, уже совсем скоро Киев получит зенитные установки "Гепард", а также немецкие САУ "Panzerhaubitze" со 155-м калибром.