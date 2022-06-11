Українці придумали, як Макрон може "зберегти обличчя" путіну: створено петицію

Петиція поки що не набрала потрібних підписів для розгляду президентом України.

Прагнення президента Франції Емманюеля Макрона "зберегти обличчя" російському кривавому диктатору володимиру путіну вже викликали шквал критики як в Україні, так і за її межами. Проте українці все ж таки вирішили піти далі та знайшли компромісне рішення, яке запропонували президенту Володимиру Зеленському.

Жартівна петиція про те, щоб запропонувати французькому лідеру віддати частину території його країни путіну, була оприлюднена на сайті Офісу президента.

"Запропонувати президенту Макрону, віддати росії частину території Франції, щоб "зберегти обличчя путіна", — йдеться у повідомленні.

Петиція була створена 10 червня Русланом Мартинчуком, і на момент публікації цієї новини встигла зібрати трохи менш як 800 підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом України.

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Як повідомлялося раніше, Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц зателефонували з путіним і закликали його вивести війська з території України. Після цього Макрон заявив, що путін своїм вторгненням припустився історичної помилки, проте закликав "не принижувати росію".

На цю заяву відразу ж відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зазначив, що росія принижує сама себе, а решті світу варто поставити її на місце.