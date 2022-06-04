Кулеба різко відповів на заклики Макрона "не принижувати росію"

рф потрібно поставити на місце, вважає глава МЗС України

У суботу, 4 червня, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Франції Емманюель Макрон закликав не принижувати росію. В Україні вважають, що Франція такими заявами принижує сама себе.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що будь-яка країна подібними закликами лише принижує себе, а головним завданням на сьогодні є зупинити рф.

"Заклики уникати "приниження росії" можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка закликала б до цього. Бо це росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", – зазначив Куліба.

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Нагадаємо, Макрон заявив, що "не варто принижувати росію". При цьому президент Франції вважає рішення президента рф володимира путіна про повномасштабне вторгнення в Україну історичною помилкою.

Раніше повідомлялося, що в Естонії відчитали президента Франції за черговий дзвінок до глави Кремля. У прибалтійській країні вважають, що треба допомагати Україні, а не намагатися домовитись із диктатором.