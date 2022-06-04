"Житимемо як брати": російський тренер заявив, що українці просто нічого не розуміють
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Борець висловився пропагандистськими штампами
У суботу, 4 червня, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф головний тренер збірної росії з вільної боротьби Дзамболат Тедєєв висловився про війну.
Відповідний коментар борця доступний на Р-Спорт. Тедєєв вважає, що українці не розуміють, навіщо ведеться "спецоперація", а ось він усе чудово розуміє.
"На жаль, зараз відносини з моїми добрими знайомими в Україні сильно змінилися. Тому що багато людей не розуміють, чому йде ця спецоперація. Я все чудово розумію, вони не розуміють. Адже вони вже настільки звикли до ситуації, яка склалася в Донбасі з 2014 року, що вважають це нормальним явищем", — сказав тренер.
Росіянин у всьому звинувачує "Майдан".
"Ситуація змінилася після Майдану, коли в Україні почали так пропагувати всі ці речі, через які ми пройшли в 1941-1945 роках. А українська влада сьогодні це пропагує і рекламує. І будь-якій нормальній людині це незрозуміло. Коли ти зрікаєшся свого коріння, своєї історії, це ні до чого доброго не приведе", — заявив Дзамболат.
Тедеєв також заявив, що згодом українці та росіяни знову дружитимуть, адже з німцями зараз і спілкуються, і дружать. Для цього, за словами росіянина, необхідно об’єднатися навколо президента росії володимира путіна.
"Я думаю, що час все лікує. Ми ж із німцями теж воювали, а сьогодні спілкуємось і дружимо. Я думаю, що час мине, український народ усе усвідомить і ми житимемо як брати. Іншого виходу немає. І для цього сьогодні треба, щоб ми всі в Росії об’єдналися навколо нашого президента, нашого лідера та підтримували його позицію", — додав Тедєєва.
У мережі висміяли слова Тедєєва, зазначивши, що борець абсолютно не розуміє, що відбувається довкола. До слова, Дзамболат після розпаду СРСР виступав за збірну України.
Раніше боксер Майкл Тайсон неоднозначно висловився про війну в Україні.
Нагадаємо, у росії засудили слова Пеле, який закликав путіна зупинити вторгнення в Україну.