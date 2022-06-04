"Житимемо як брати": російський тренер заявив, що українці просто нічого не розуміють

Борець висловився пропагандистськими штампами

У суботу, 4 червня, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф головний тренер збірної росії з вільної боротьби Дзамболат Тедєєв висловився про війну.

Відповідний коментар борця доступний на Р-Спорт. Тедєєв вважає, що українці не розуміють, навіщо ведеться "спецоперація", а ось він усе чудово розуміє.

"На жаль, зараз відносини з моїми добрими знайомими в Україні сильно змінилися. Тому що багато людей не розуміють, чому йде ця спецоперація. Я все чудово розумію, вони не розуміють. Адже вони вже настільки звикли до ситуації, яка склалася в Донбасі з 2014 року, що вважають це нормальним явищем", — сказав тренер.

Росіянин у всьому звинувачує "Майдан".

"Ситуація змінилася після Майдану, коли в Україні почали так пропагувати всі ці речі, через які ми пройшли в 1941-1945 роках. А українська влада сьогодні це пропагує і рекламує. І будь-якій нормальній людині це незрозуміло. Коли ти зрікаєшся свого коріння, своєї історії, це ні до чого доброго не приведе", — заявив Дзамболат.

Тедеєв також заявив, що згодом українці та росіяни знову дружитимуть, адже з німцями зараз і спілкуються, і дружать. Для цього, за словами росіянина, необхідно об’єднатися навколо президента росії володимира путіна.

"Я думаю, що час все лікує. Ми ж із німцями теж воювали, а сьогодні спілкуємось і дружимо. Я думаю, що час мине, український народ усе усвідомить і ми житимемо як брати. Іншого виходу немає. І для цього сьогодні треба, щоб ми всі в Росії об’єдналися навколо нашого президента, нашого лідера та підтримували його позицію", — додав Тедєєва.

У мережі висміяли слова Тедєєва, зазначивши, що борець абсолютно не розуміє, що відбувається довкола. До слова, Дзамболат після розпаду СРСР виступав за збірну України.

У мережі висміяли слова Тедєєва про війну в Україні

Раніше боксер Майкл Тайсон неоднозначно висловився про війну в Україні.

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