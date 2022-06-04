"Будем жить как братья": российский тренер заявил, что украинцы просто ничего не понимают

Борец высказался пропагандистскими штампами

В субботу, 4 июня, на 101-й день полномасштабного вторжения рф главный тренер сборной россии по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о войне.

Соответствующий комментарий борца доступен на Р-Спорт. Тедеев считает, что украинцы не понимают, зачем ведется "спецоперация", а вот он все прекрасно понимает.

"К сожалению, сейчас отношения с моими хорошими знакомыми в Украине сильно изменились. Потому что многие люди не понимают, почему идет эта спецоперация. Я-то все прекрасно понимаю, они не понимают. Ведь они уже настолько привыкли к ситуации, которая сложилась в Донбассе с 2014 года, что считают это нормальным явлением", — сказал тренер.

Россиянин во всем винит "Майдан".

"Ситуация изменилась после Майдана, когда в Украине начали так пропагандировать все эти вещи, через которые мы прошли в 1941-1945 годах. А украинские власти сегодня это пропагандируют и рекламируют. И любому нормальному человеку это непонятно. Когда ты отрекаешься от своих корней, от своей истории, это ни к чему хорошему не приведет", — заявил Дзамболат.

Тедеев также заявил, что со временем украинцы и россияне вновь будут дружить, ведь с немцами сейчас и общаются, и дружат. Для этого, по словам россиянина, нужно объединиться вокруг президента рф владимира путина.

"Я думаю, что время все лечит. Мы же с немцами тоже воевали, а сегодня общаемся и дружим. Я думаю, что время пройдет, украинский народ все осознает и мы будем жить как братья. Другого выхода нет. И для этого сегодня надо, чтобы мы все в России объединились вокруг нашего президента, нашего лидера и поддерживали его позицию", — добавил Тедеева.

В сети высмеяли слова Тедеева, отметив, что борец абсолютно не понимает, что происходит вокруг. К слову, Дзамболат после распада СССР выступал за сборную Украины.

В сети высмеяли слова Тедеева про войну в Украине

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