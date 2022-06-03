В россии хотят судить Пеле из-за его слов в адрес путина

"Король футбола" поддержал Украину

Легендарный футболист Пеле написал письмо президенту рф владимиру путину перед матчем Шотландия — Украина (1:3) с призывом остановить войну, однако в россии некоторым это не понравилось.

Член комитета по этике российского футбольного союза (РФС) и экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили в комментарии для rsport призвал осудить, того, кто написал данное обращение (то-есть Пеле, — Ред.).

По мнению Кавазашвили, Пеле не имеет права высказываться по поводу войны в Украине. Анзор считает, что кто-то втянул "короля футбола" в эту авантюру, а бразилец лишь поставил свою подпись.

"Политика сейчас перешла на спорт и футбол, нас везде отстранили под диктовку западных политиков. И тут со своим обращением появляется многоуважаемый Пеле. Все ведь знают, в каком он сейчас состоянии, какие у него были проблемы со здоровьем в последние годы. Надо выяснить, кто составил это письмо и дал ему на подпись, и категорически его осудить! Мне не хотелось бы оскорблять "короля футбола", но это недостойный поступок с его стороны. По-моему, единственный и последний такой поступок в его жизни. Пеле не имеет права бравировать своим статусом и обращаться с такими заявлениями. На самом деле, мне даже жаль, что он оказался в этой ситуации. Ему не нужно было даже соглашаться в этом участвовать", — заявил Кавазашвили.

Напомним, Пеле на своем странице в Instagram опубликовал открытое письмо-обращение к путину. Легенда футбола уточнил, что написал письмо лично. Бразилец призвал кровавого диктатора прекратить вторжение в Украину, ведь этот конфликт является злым и неоправданным.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт злой, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений. Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня", — написал Пеле.

Напомним, российские футболисты боятся публично говорить о войне в Украине.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов притащат на "международный" экономический форум в рф.